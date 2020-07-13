Ulusoy Un devler liginde yerini aldı

Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında kurulan Ulusoy Gıda artık Türkiye'nin en büyük 500 firması arasına girdi. Firma 1 989 yılında faaliyetlerine hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere Ulusoy Un adı altında devam etme kararı almıştı.

Ulusoy Un’un Samsun’da 500 ton/gün ve 600 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 1500 ton/gün buğday işleme kapasiteli 3 fabrikası ve 100.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır. Ulusoy Un’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Eren Günhan Ulusoy üstleniyor. Eren Günhan Ulusoy'un yönetiminde son yıllarda çok hızlı bir büyüme grafiği çizen Ulusoy Un sonunda devler arasına da girdi.

Türkiye’nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı firmalarından biri haline gelen Ulusoy Un, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO500 listesine göre Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 380. firması oldu. Net satışlarda ise Türkiye’nin 101. firması olarak yerini aldı.

2019 yılını 3 milyar 52 milyon TL konsolide ciroyla kapatan Ulusoy Un, Çorlu ve Samsun’daki günlük 900 ton/gün üretim kapasiteli fabrikalarına ek olarak Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesinde 600 ton/gün kapasiteli 3. fabrikasıyla, hijyen kural ve standartlarına en üst seviyede uyarak tam kapasite üretim yapmaya devam ediyor. Yüzde 90’ın üzerinde bir kapasiteyle üretim sağlayan Ulusoy Un, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği İSO500 listesinde 2019’da da yer aldı. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 380. sırada yer alan Ulusoy Un, 2 milyar 331 milyon TL’lik net satışlarıyla da İSO500’ün 101. firması olarak ön plana çıktı. 2019 yılında gerçekleştirdiği 55 milyon dolarlık ihracatla, ihracatçılar arasında 258. sırada yerini aldı. Yılın ikinci yarısı içerisinde Samsun’daki fabrikanın 600 ton/gün kapasiteli 2. fazını faaliyete açıp kapasitesini bir önceki seneye göre 2 kat arttıracak olan Ulusoy Un, 2021 yılı son çeyreğinde de fabrikanın 600 ton/gün kapasiteli 3. ve son etabını faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Ulusoy Un, geçtiğimiz günlerde dünyanın saygın ekonomi yayınlarından Fortune500 listesinde de 113. sırada yer almıştı.