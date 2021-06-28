Umudu çözümle birleştirdi

2019 yılında “Umut Dolu Gelecek” sloganıyla başlatılan Youth Talks, gençlik destekçileri VakıfBank, Vestel ve Ülker’in katkılarıyla yeni phygital formatıyla yola devam ediyor. Günümüz koşullarında yalnızca umudun yeterli olmadığı farkındalığından hareketle Marketing Türkiye gençlik buluşmalarından biri olarak hayata geçirilen Youth Talks 2021, 1 Temmuz’da gençlerin karşısına “umut” ve “çözüm” kavramlarını birleştirerek çıkacak.

Tam günlük bir etkinlik olarak planlanan zirvede, gençleri yeni dönemde bekleyen fırsatlar, problemler ve geleceğe dair önü açık alanlar, üç ana başlıkta ele alınacak. Ana oturumların yanı sıra, “Skor ve Spor Okuryazarlığı”, “Bir Kariyer Yolculuğu Olarak Müzik” ve “Oyun Tasarımı” panellerinde gençlerin yoğun ilgi gösterdiği farklı kariyer rotaları konuşulacak. Youth Talks 2021’in sınırlı sayıda kişinin katılımıyla, pandemi kuralları çerçevesinde fiziksel buluşmaları da gerçekleşecek. İşte umut dolu bir gelecek için çözüm üretmeyi hedefleyen Youth Talks 2021’in ana başlıkları…

Genç Ekonomisi

Bu temada, gençlerin finansal okuryazarlıktan kişisel birikimlerini yönetmeye, dijital para kavramından siber güvenliğe kadar pek çok konuda bilgilendirme amaçlıyor.

Katma Değer 101

Kısa vadede hızlı kazanç getireceğine inanılan işler yerine, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarının sırrı olan katma değer üretim odaklı çalışmaların değeri konuşulacak; hayatını katma değer üretmeye adamış farklı sektörlerden profesyoneller, işlerinin püf noktalarını gençlerle paylaşacak.

Dijital Kariyer ve Start-up Ekosistemi

“Yüksek oranda dijitalleşmiş ve fiziksel sınırlardan bağımsız bir ekonomik sisteme gençlerimiz nasıl dahil olabilirler?”, “Yeni nesil meslekler neler olacak?”, “İyi bir fikir nasıl bir işe dönüşür?” “Start-up nedir, nasıl kurulur?” soruları ve daha fazlası bu bölümde ele alınacak.

Sıra Dışı Kariyer Rotaları

“Skor ve Spor Okuryazarlığı” oturumunda günümüzde skor odaklı bir yarışa dönüşen spor, rekabet odağında gençlerle beraber yeniden değerlendirilirken, “Bir Kariyer Yolculuğu Olarak Müzik” oturumunda, hayatını müzik odağında şekillendiren profesyoneller tecrübelerini paylaşacak. Takipçileriyle başarılı bir etkileşim kurarak kitlelerin beğenisini kazanan influencer’lar Alper Rende, Barkın Özdemir ve Damla Altun da hem gün içerisinde devam edecek online canlı yayında hem de fiziksel buluşma alanında yerlerini alacak.

Gençler Zorlu PSM’de buluşacak

Dijitalde gün boyu devam edecek etkinliklere ek olarak, Youth Talks 2021’de pandemi koşulları doğrultusunda tüm önlemler alınarak, sınırlı sayıda katılımcıyla “fiziki” bir buluşma da gerçekleşecek. Başvurularını marketingturkiye.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleştiren gençler, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek fiziksel buluşmada yerlerini alacak. Fiziksel oturumun katılımcılarını markaların insan kaynakları profesyonelleriyle açık oturumlar, influencer’lar, müzisyen ve sporcularla söyleşiler ile gençlerin hayallerini süsleyen markaların insan kaynakları profesyonelleriyle görüşme fırsatı bekliyor.

Zorlu PSM Vestel Amfi’de gerçekleşecek fiziki buluşma Alper Rende, Damla Altun ve Barkın Özdemir katılacağı “Bir Kariyer Olarak Influencer’lık” paneliyle başlayacak. Ardından Sosyalben Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi günümüzde giderek önem kazanan gönüllülük kariyerine ışık tutacak. PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nin kazanan şirketlerinin CHRO’larının deneyimlerini paylaşacağı “İnsana Değer” panelinde Abdi İbrahim CHRO’su Hakan Önel ve Renault CHRO’su Tolga Görgülü’ye Human Group Kurucusu & PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Özcan eşlik ederken panelin moderatörlüğünü PERYÖN Genç Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Aktan üstlenecek. Alışılmışın dışında kariyer yolculuklarının ele alınacağı Youth Talks 2021 offline kısmında gün; Capital Sports Media Türkiye CEO’su Mustafa Turgun, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Koçu Ekrem Memnun ve Futbolist. CO Kurucusu Sinan Dursunoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen “Skor ve Spor Okuryazarlığı” paneliyle sonlanacak.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen: “Gençler için umudu çözümle birleştirmek üzere yola çıktık”

“Bugün toplum araştırmaları hepimize çok önemli bir mesaj veriyor. Gençlerin geleceğe dair umutlarında, kariyer oluşturma yönünde planlar yapma heveslerinde gözle görülür bir azalma var. Buradan hareketle, 2019 yılında ‘Umut Dolu Gelecek” diyerek yola çıktığımız Youth Talks’u günümüz koşullarına adapte ederek ‘phygital’ konseptiyle yeniledik. Gençlik destekçileri VakıfBank ve Vestel ve Ülker’in gücünü de arkamıza alarak, umudu çözümle birleştirmek için kolları sıvadık. Youth Talks 2021’i, ivmesini gençlerle yakalayan bir etkinlik olarak planladık. Etkinliğin, hem geleceğe umutla bakmak isteyen gençlere yol göstermesini hem de gençleri duymak ve sorunlarına tecrübeleriyle katkıda bulunmak isteyenlere bir fırsat oluşturmasını istiyoruz.”

Youth Talks 2021 Destekçileri

VakıfBank, Vestel, Ülker, Monster, Sephora, P&G, Red Bull, Burger King, Kahve Dünyası Algötür, Riot Games, Pulpo AR, Armut, Akustikhane, Capital Sports Media, Kaspersky, PERYÖN, TÜHİD, StarterHUB, Karnaval Medya, Bundle, Inflow, Milyon TV