Un sektörünün kalbi Antalya'da atacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenecek "15. Uluslararası Kongre ve Sergisi" yerli ve yabancı binin üzerinde delegenin katılımıyla 25-28 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

TUSAF'ın açıklamasına göre, dünya ihracat şampiyonu olan Türk un sektörünün temsilcisi federasyon tarafından Antalya Belek'te düzenlenecek etkinliğe, yerli ve yabancı binin üzerinde delege katılacak.

Bu yıl "Global Ticaret Buğday ve Lisanslı Depoculuk" ana temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, tarım ve depoculuktan global ticaret ve buğday konularına kadar pek çok konu, uzman isimlerin panelistliğinde masaya yatırılacak.

Geçen yıl 3,5 milyon ton un ihracatından 1,1 milyar dolar gelir elde ederek bu alanda 6 yıldır dünya şampiyonu olan sektörün temsilcileri, etkinlikte istişarelerde bulunarak daha fazla ihracat için neler yapabilecekleri konusunda istişarelerde bulunacak. Öte yandan etkinlik kapsamında 50 ayrı sergi alanı bulunacak.

Etkinliğin açılışına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği'nin (IAOM) üst düzey yöneticilerinin katılması bekleniyor.

- "Etkinliğe dünya un ithalatçıları katılacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAOM Avrasya Konsey ve TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 20 milyar lira büyüklüğe sahip un sanayi sektörünün, Türkiye'yi dünya liginde birinciliğe taşıyan nadide sektörden olduğunu bildirdi.

Sanayicilerin şu anda 160'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve bu ülkelerde dünya nüfusunun yüzde 90'ının yaşadığını aktaran Ulusoy, "Un sanayicilerimiz 2018'de yeni bir dünya rekoruna imza attı. Geçen sene 3,5 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin kasasına 1,1 milyar dolarlık döviz girdisi sağladık." ifadelerini kullandı.

TUSAF olarak çalışmalarını daha yakından anlatmak, dünyanın dört bir yanından konuklarla sektörü değerlendirmek adına 14 yıldır TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi'ni düzenlediklerini kaydeden Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl 15'incisini düzenlediğimiz kongrede, un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, Karadeniz, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat ihracatçılarının yanı sıra un üretim makinaları alanında önemli firmaların, tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların, borsaların, tüccarların ve diğer pek çok firma da katılım gösterecek."

- "Lisanslı depoculuğun üzerinde duracağız"

Ulusoy, geçen ay itibarıyla Türkiye'nin, dünya buğday üretiminin yüzde 30'unu ve 12 milyon ton dünya un ihracatının yüzde 55'ini gerçekleştiren 32 ülkeden oluşan Avrasya bölgesini yönetmeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"IAOM Avrasya Çalıştay'ının ilkini de kongre öncesinde 23-25 Nisan'da 'Değirmenci Profesyonelleri Buluşuyor' temasıyla gerçekleştireceğiz. Bu sene kongrede lisanslı depoculuk üzerine ağırlık vereceğiz. Lisanslı depoculuk, dünyanın birçok ülkesinde oldukça gelişmiş sistem örneklerinin bulunduğu ve hem faaliyette bulunduğu bölgeye hem de ülke ekonomisine oldukça fayda sağlayan, 'hububat barajı' tabiriyle çok güzel anlatılan önemli bir sektördür. Türkiye için sistemin temellerinin geç atıldığını gözlemlesek de şu anki gelişim hızı tatmin edici düzeydedir."