Una hücum basamak atlattı

2020 yılını 4 milyar 345 milyon TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, İSO500 listesine göre Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 345., kendi sektörünün ise 3. firması oldu. Pandemiye rağmen büyümeye devam eden Ulusoy Un, 2019’a göre 35 basamak yükselerek 380. sıradan 345. sıraya yerleşti.

Sektörünün lider markalarından Ulusoy Un, pandemiye rağmen büyümeye devam etti ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının belirlendiği İSO500 listesinde 2020’de de yer aldı. Her sene listede yer alan Ulusoy Un, 2019’da 380. sırada bulunuyordu. 2020 yılında da 35 basamak yükselerek Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 345. oldu. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirdiği 837 milyon TL’lik net satışla 345. sırada bulunan Ulusoy Un, sektörünün ise en büyük 3. firması olarak dikkat çekti. Ulusoy Un, 2020 yılında gerçekleştirdiği 51 milyon dolarlık ihracatla, ihracat tarafında da büyümeye devam etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Pandeminin tarım ve gıda sektörünün önemini artırmış olmasını, şirketimiz açısından olumlu olarak değerlendirmekteyiz. Buradaki hedefimiz; ilk olarak yüksek kalite standartlarında üretim gerçekleştirmek. Bu dönemde Samsun Organize Gıda Sanayi Bölgesinde Aralık 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz ‘50. Yıl Tesisi’mizin ikinci fazını faaliyete geçirdik. Böylece günde 2100 ton buğday öğütme gücüne geldik. Yılın son çeyreğinde tesisimizin 3. fazı da tamamlandığında, günlük 2700 tona ulaşan bir üretim kapasitesi ortaya çıkacak. 2020 yılında şirketimiz 4 milyar 345 milyon TL satış hasılatı ile, bir önceki yıla göre konsolide satış hasılatını yüzde 42 artırdı. Başarılı geçen bir yılın sonunda yine İSO500 listesinde yer almak, şirketimizin 100. yıl hedeflerine bizi bir adım daha yaklaştırmaktadır.” dedi.

BİLGİ NOTU

Fahrettin Ulusoy tarafından 1969 yılında kurulan Ulusoy Gıda, 1989 yılında faaliyetlerine hububat ve bakliyattan mamul un, irmik, makarna ve bisküvi gibi her türlü gıda maddesinin imalatını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere Ulusoy Un adı altında devam etmiştir. Ulusoy Un’un Samsun’da 1100 ton/gün ve 600 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 1500 ton/gün buğday işleme kapasiteli 3 fabrikası ve 300.000 tondan fazla tahıl stoklama kapasitesine sahip silo, depo ve serbest bölge depoları bulunmaktadır. Ulusoy Un’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Dr. Eren Günhan Ulusoy üstlenmektedir.