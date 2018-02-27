UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Türkiye olarak kendimizi bugünden daha çok ihracat odaklı bir şekilde konumlandırmak gibi hedefimiz var. Hükümet olarak biz sizin (seramik sektörü) yanınızdayız.” dedi.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile CNR EXPO Yeşilköy’de yapılan Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, seramik sektörünün ekonominin itici gücü olan sektörlerden olduğunu belirterek, ihracat noktasında bir başarının bulunduğunu ancak yüzde 10’luk ihracat hedefini çok mütevazi bulduğunu kaydetti.

Geçen yıl İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katılım noktasında sektörü teşvik edici bir hedef koydurttuğunu anımsatan Şimşek, “Biz de ihracat noktasında çok daha iddialı olmanızı bekliyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye’nin çıkışı yüksek katma değerli ürünlerde ve ihracattadır. Türkiye bugüne kadar iyi gitti.” diye konuştu.

Şimşek, dünya ekonomisinin küresel kriz sonrasında güçlü bir toparlanma içerisinde olduğunu, bunun da iyi bir haber olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bütün dünya, birkaç ülke hariç senkronize olarak büyüyor. Bu büyüme önemli ölçüde küresel parasal genişlemeyle sağlandı. Parasal genişlemenin sınırları var. Hatta büyüme daha da güçlenirse bir miktar finansal koşullarda sıkılaşma olması ihtimali yüksek. Yakın bir zamanda ciddi bir sorun gibi olmasa da orta vadede bu sıkılaşmanın etkileri hissedilecek. Türkiye olarak kendimizi bugünden daha çok ihracat odaklı bir şekilde konumlandırmak gibi hedefimiz var. Hükümet olarak biz sizin yanınızdayız. Bu fuara katılım için bile destek verdik. Normalde uluslararası fuarlara katılım için destek veriyoruz. 10 bin uluslararası potansiyel alıcı katılımcı söz konusu olacak. Bunu biz çok önemsiyoruz.”

Sektörde önemli başarı örneklerinin bulunduğu anlatan Şimşek, yerli katkı payının yüksek, liranın da oldukça rekabetçi noktaya gelmiş durumda olduğunu, hükümet olarak yanlarında bulunduklarını, Eximbank üzerinden ve diğer tüm unsurlarla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Şimşek, “Sizden biraz daha dışarda koşuşturmanızı, biraz daha bu işin pazarlamasını yapmanızı istiyoruz.” diyerek, büyümenin bu şekilde çok daha kalıcı, sürdürülebilir tutulabileceğini dile getirdi.

Türkiye’nin büyüme rakamlarına dikkati çeken Şimşek, şunları aktardı:

“Türkiye’nin büyümesini yüzde 5’in üzerinde tutmasıyla yüzde 4’ün üzerinde tutması arasında çok büyük fark var. Bu büyümeyi önümüzdeki dönemde daha dengeli hale getirmek için bir miktar daha Ar-Ge’ye, özellikle sizin sektörde tasarıma yönelebiliriz. Tasarım ile gerçekten büyük fark yaratabilirsiniz. Malzeme ve birikim noktasında zaten Türkiye kendisini kanıtlamış. Bugün eğer dünyada bu alanda ikinci büyük fuarı düzenliyorsanız bu ciddi birikime işaret ediyor. Bunu biraz daha tasarım ile taçlandırıp ürünlerimizi bütün dünyada daha yüksek kar marjlarıyla nasıl satarız ona odaklanmamız lazım.”

Şimşek, hükümet olarak odaklandıkları birinci alanın beşeri sermaye olduğuna işaret ederek, bütçede en çok parayı eğitime harcadıklarını, insan odaklı çalıştıklarını aktararak, “Benim önerim şirketlerinizde insana yatırım yapın, çalışanlarınızı iyi eğitin. Çünkü o hem verimliliği artırır hem de doğru insana yatırım yaptığınız zaman küresel rekabette sizi iyi bir noktaya getirir.” dedi.

Hükümet olarak odaklandıkları ikinci alanın ise alt yapı olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye’nin alt yapıda sınıf atladığını anlattı.





- “Bizi şoklara karşı dayanıklı kılacak tek sihirli formül var o da daha çok reform”





Şimşek, diğer önceliklerinin Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi olduğunu kaydederek, burada üreticilere büyük görev düştüğünü, 100 liralık Ar-Ge yapana 225 liralık destek verdiklerini söyledi.

Mutlaka Ar-Ge departmanı kurulması ve teşviklerden yararlanılması tavsiyesinde bulunan Şimşek, Ar-Ge ve inovasyon olmadan rekabetin zor olduğunu aktardı.

Şimşek, marka bilinilirliğinin önemine değinerek, "Bazılarını biliyorum gittiniz İtalya'da orada burada markalar aldınız. Bravo tebrik ediyoruz. Onu da aslında güçlü bir şekilde teşvik etmek lazım. Sizin ürünleriniz zaten iyi, kaliteli. Ancak bazen marka fark yaratıyor." dedi.

Daha çok imkanı olanın büyümesi tavsiyesinde bulunan Şimşek, bu büyümenin mümkün olduğunca öz kaynaklardan olması gerektiğini bildirdi.

Şimşek, dünyanın büyük bir borç yükü altında olduğunu ifade ederek, şirketlere, borçlanarak büyümeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Şirketlerin bu sayede gelecek dönemde ortaya çıkacak şoklara karşı daha dayanıklı olacağını aktaran Şimşek, "Biz ülke olarak dünya şartları değişebilir onlara nasıl hazırlıklı oluruz bunun çabası içerisindeyiz. Bizi şoklara karşı dayanıklı kılacak tek sihirli formül var o da daha çok reform." diye konuştu.

Şimşek, şirket kurmak için yapılması gerekenler konusunda hayata geçirdikleri reformlardan bahsederek, iş yapma kolaylığındaki teşvikleri anlattı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hafta Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ilişkin bir reform tasarısı meclise gelecek. Amacımız üreticinin, ihracatçının işini kolaylaştırmak. Finansman yükünü sizin üzerinizde bırakmamak. Mümkün olduğunca bu iş ve işleyişleri hızlandırmak. Sizlere yardımcı olmak. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum; biz, sektör olarak, yanınızdayız. Size tek tavsiyemiz biraz daha Ar-Ge yapın size para verelim. Daha çok tasarıma odaklanın, ihracat yapın size destek verelim, finansmanınızı sağlayalım. Biz size yardım etmek istiyoruz, önünüzü açmak, başarmanızı, para kazanmanızı, kar marjı yüksek alanlara kaymanızı istiyoruz."





- "Türkiye bütün olumsuzluklara rağmen başaracak"





Şimşek, mümkün olduğunca ithalata bağımlılığı en aza indirmeye çalıştıklarını belirterek, enerjiden kimyaya kadar birçok alanda dışa bağlılığı nasıl azaltabilecekleri konusunda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bahseden Şimşek, "Türkiye bütün olumsuzluklara rağmen başaracak. Evet sıkıntılar var, yakın coğrafyamızdaki sıkıntılar bizi zaman zaman aşağı çekiyor, enerjimizin bir kısmını alıp götürüyor. Bunu görüyoruz. Ama ona rağmen Türkiye başarıyor." şeklinde konuştu.

Şimşek, kötümser olmak için bir sebep bulunmadığını kaydederek, Türkiye'nin 2007'den bu yana 8,5 milyondan fazla vatandaşına net istihdam sağladığını, 510 milyon nüfuslu, 28 üyeli AB'nin bu sürede sadece 5,2 milyon kişiye istihdam yarattığını anlattı.

Özellikle inşaat sektörünün önemsediklerini dile getiren Şimşek, sektörün son 15 yılda büyük çıkış içinde olduğunu bildirdi.

Şimşek, inşaat sektörünün sağladığı istihdam, etkilediği sektörler gibi konulara değinerek, bu sektöründe ihracatçı olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bundan sonra da üreticilerin yanında olacaklarını vurgulayan Şimşek, üreticilerin koşmaya devam etmesini, Ar-Ge ve inovasyona önem vermesini, marka bilinilirliği konusunda çalışmasını istedi.

Konuşmalar sonrası açılış kurdelesini kesen Şimşek, sonrasında fuarı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kale Seramik standına uğrayan Şimşek'e Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay eşlik etti.