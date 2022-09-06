Unilever Ev Dışı Tüketim, Siparişdirekt’le özel avantajlar sunuyor

İşletmeler için sunduğu gıda ve hijyen ürünleri ve çözümlerle Türkiye’deki her iki profesyonel mutfaktan birinde yer alan Unilever Ev Dışı Tüketim, yaptığı iş birlikleriyle de sektörde değer yaratmaya devam ediyor. Unilever Ev Dışı Tüketim, Yemeksepeti Nar’la yaptığı iş birliğiyle, ürün ve hizmetlerini Türkiye’nin farklı yerlerindeki 60.000 kadar işletme ve restorana indirimli fiyatlarla sunuyor. Gıda sektöründeki çok sayıda işletmeyi ayrıcalıklı fiyat ve avantajlarla markalarla buluşturmayı hedefleyen Nar platformunda yer alan Unilever Ev Dışı Tüketim, restoranların tasarruf yaparak maliyetlerini düşürmelerine ve karlılık ve verimliliklerini artırmalarına katkı sağlıyor.

Yemeksepeti Nar üyesi işletmeler, yeni.siparisdirekt.com üzerinden verdikleri ilk iki siparişlerinde çok özel indirim fırsatları yakalıyorlar. İndirim, Unilever markasına ait gıda ve hijyen ürünlerini kapsıyor. Knorr, Cif, Domestos gibi sektörün vazgeçilmez markaları, Unilever Ev Dışı Tüketim ve Yemeksepeti Nar iş birliği ile binlerce işletmeye avantajlı fiyatlarla ulaşıyor.

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, söz konusu iş birliğiyle ilgili şunları şöyledi: “Yemeksepeti’yle yaptığımız iş birliğiyle gıda sektöründeki birçok işletmeye avantajlı fiyatlarla ulaşarak onların karlılıklarına katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Unilever Ev Dışı Tüketim olarak her zaman, sektörü desteklemeye, işletmelerin kaliteli Unilever ürünleriyle buluşmasını sağlayarak öne çıkmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

Unilever Ev Dışı Tüketim, Yemeksepeti Nar iş birliğinin yanı sıra, şeflere ve restoranlara verdiği eğitimler ve UFS Academy mobil uygulamasında sunduğu çözümler ve reçetelerle de sektöre katkılar sunuyor. Unilever Ev Dışı Tüketim Yemeksepeti ve diğer iş birlikleri ile 134 bin işletmeye ulaşmayı hedefliyor.