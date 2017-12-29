United Group İcra Kurulu Başkanı Altun:

İSTANBUL (AA) - United Group İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun, "Dünyanın gelişen ülkeleri tesis yönetimi yapıyor." dedi.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından düzenlenen Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO) kapsamında, "Tesislerinizi hala kendiniz mi yönetiyorsunuz?" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Altun, United Group'un 5 bin çalışanı ile 70'e yakın ilde hizmet verdiğini, genel merkezlerinin İstanbul'da olduğunu belirtti. Altun, personel sayılarının 3 yılda yüzde 10 arttığını dile getirdi.

Özellikle hizmet sektöründe tesis yönetiminin kullanılmaya başlandığını belirten Altun, "Türkiye'de globaller var. Bu işi iyi yapıyorlar. Türkiye pazarı onlardan hizmet almayı tercih ediyorken yavaş yavaş Türk firmaları ile çalışılmaya başlandı. Pazar artık bir personelin daha iyi yönetilmesine doğru Ar-Ge çalışmaları ile donatılıyor. Biz de burada geri kalmadık. Şu anda bir personel takip sistemi geliştirdik." dedi.

Dünyada tesis yönetiminin yüzde 95'inin Asya Pasifik, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde oluştuğunu aktaran Altun, "Dünyanın gelişen ülkeleri tesis yönetimi yapıyor. Gelişmekte olan ülkelerde tesis yönetimi yok. Tesis yönetimi aynı zamanda bir gelişmişlik göstergesidir." diye konuştu.





- " Türkiye'de hala güvenlik otelin kendi güvenlik personeli"

Şirket olarak 2016 yılında Türkiye'nin en büyük otel zincirinin güvenlik işini devraldıklarını açıklayan Altun, dünyada otellerin özel güvenliğe 15 sene önce emanet edildiğini hatırlattı.

Altun, "Türkiye'de hala güvenlik, otelin kendi güvenlik personelidir. Gelişmiş ülkelerde oteller uluslararası güvenlik firmaları tarafından korunuyor. Otelcinin güvenliği yapma gibi bir derdi yok. Ben işimi yapayım diyor. Şimdi biz otellerde temizliği yeni yeni dışarı vermeye başladık." dedi.

Otelcilerin de artık kendi hizmetlerin dışında kalan işlerden kurtulmanın derdinde olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti:

"Çünkü bir genel müdür düşünün ya da bir yönetici düşünün, düşünmesi gereken şey 20 tane ise verimi düşebilir ama 3 konuyu düşünüyorsa o konuda rekabet edebilir. Diğer 17 konuyu farklı firmaların üzerine atmıştır. Sağlıklı olan da budur zaten. Genel müdür veya yöneticinin kritik konuların başında durması gerekir. Ekibini ise kritik konular için hazırlaması lazım, zamanını ise kendi ana faaliyet alanı için kullanması lazım. Diğer konuları o işin uzmanlarına bırakın çünkü iktisadın ilk teoriği ihtiyaçların sınırsız, kaynaklar sınırlı olmasıdır."



