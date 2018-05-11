United Group ve İtalyan Manutencoop'tan sağlık tesisi yönetiminde ortaklık

İSTANBUL (AA) - Entegre tesis yönetimi, güvenlik, profesyonel temizlik, inşaat, otomotiv ve teknoloji alanlarında hizmet veren United Group, İtalyan Manutencoop ile birlikte sağlık tesisi yönetimi alanında faaliyet gösterecek Manuten United'ı kurdu.

İş alanını hızla geliştiren United Group, İtalya’da faaliyet gösteren 80 yıllık entegre tesis yönetimi operatörü Manutencoop ile yeni bir iş birliğine imza attı.

İki kurumun ortaklığıyla kurulan Manuten United, Türkiye’de sağlık sektöründe eksikliği hissedilen entegre tesis yönetimi ve sterilizasyon gibi kritik alanlarda hizmet verecek.

Manuten United’ın ilk 5 yıldaki ciro hedefi ise 100 milyon avro olarak planlanıyor.





- "Sağlık hizmetlerine global bilgi transferi sağlayacağız"





United Group İcra Kurulu Başkanı ve Manuten United Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Altun, yeni şirketle ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, United Group’un bu iş birliğiyle önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek, hizmet sektöründeki yüksek kalitenin firmalara katma değer sağladığını vurguladı.

United Group’un tarihinin 1974 yılına uzandığını anımsatan Altun, 2014'te bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirerek farklı sektörlere yatırım yaptıklarını ve her geçen yıl hızla büyüdüklerini söyledi.

Altun, "110 kişilik idari kadromuz ve yaklaşık 5 bin saha çalışanımızla Türkiye’nin 71 ilinde, hizmet verdiğimiz her alanda şirketlere entegre çözümler sunuyoruz. United Group olarak, küreselleşen dünyanın iş ve rekabet koşullarına uygun şekilde tüm toplumun faydalanacağı hizmetler sunarak sektöre katkı sağlamayı hedefledik ve bunu başardığımız için çok gururluyuz." diye konuştu.



Farklı sektörlerde edindikleri tesis yönetimi deneyimini sağlık sektörüne de aktarmaya karar verdiklerini belirten Altun, bunun için tüm dünyada sağlık sektöründe tesis yönetimi konusundan uzmanlaşan en önemli şirketlerden Manutencoop ile iş birliğine giderek Manuten United firmasını kurduklarını anlattı.

Söz konusu iş birliğiyle sağlık sektöründe önemli bir ihtiyacı gidereceklerini, bunu da global bir vizyon ve yüksek kalite standardında gerçekleştireceklerini aktaran Altun, Manuten United ile sağlık hizmetlerine global bilgi transferi sağlayacaklarını ifade etti.





- "Şehir hastanelerinde büyük imkanlar var"





İlhan Altun, United Group’un, standart belirleyen, keşfederek ilerleyen küresel bir oyuncu olma vizyonuyla ülke ekonomisine faydalı olacağına inandığı iş birliği ve yatırım fırsatlarını incelemeyi sürdürdüğünü kaydetti.



Ulaşmayı planladıkları hedefler için 5 yıllık bir iş planı yaptıklarını belirten Altun, birinci hedeflerinin sağlık sektörü olduğunu ancak ilerleyen dönemlerde farklı alanlarda da faaliyet gösterebileceklerini söyledi.



Türkiye'de kendileri için şehir hastanelerinde büyük imkanlar olduğunu, yeni şirketle hastanelerin ihtiyacı olan bütün hizmetleri sağlayabileceklerini ifade eden Altun, ilgilendikleri 3 hastane olduğunu, konuyla ilgili görüştükleri hastane yatırımcıları bulunduğunu da bildirdi.





- "Doğru zamanda doğru pazardayız"





Manuten United Yönetim Kurulu Başkanı Danilo Bernardi ise Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi kurumların ana işlerine odaklanarak verimliliklerini artırdıklarını, yüksek kalite hizmet sunarak kendilerine katma değer katan firmaları tercih ettiklerini söyledi.



Manutencoop Tesis Yönetim Grubu’nun 1938’den bu yana İtalya'da faaliyet gösterdiğini, 20 binden fazla çalışanı ile yaklaşık 1 milyar avro ciroya sahip olduğunu bildiren Bernardi, "Hem kamu hem de özel sektöre, bitki yönetiminden temizliğe, peyzaj yönetiminden mülk ve aydınlatma yönetimine kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veren Manutencoop, 40 yıldır sağlık sektörüne özel, tesis yönetimi hizmeti sunuyor. Bu sektöre odaklanan yönetim yaklaşımıyla İtalya’da 140 hastanenin temizlik ve bakım hizmetlerini yürütüyoruz." şeklinde konuştu.



Bernardi, danışmanlık şirketlerinin kendilerine Türkiye'de yatırım yapmayı önerdiğini belirterek, 3-4 yıl Türk ortak aradıklarını ama sonunda doğru ortağı bulduklarını söyledi.

Ortaklık kurarak ülkeye girmeye karar verdiklerini aktaran Bernardi, yeni şirketin alanında başarılı olacağını, doğru zamanda doğru pazarda olduklarına inandıklarını ifade etti.





- "Türkiye'nin gücüne potansiyeline inanıyoruz"





Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bernardi, kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım kararlarını etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine, "Kredi derecelendirme kuruluşları not verirken her zaman rasyonel olmuyor. Araştırma şirketlerinin bize çizdiği tablo netti. İncelediğimiz raporlarla Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdik. Biz gerçek rakamlara odaklanıyoruz. Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Manutencoop olarak Katar ve Polonya gibi farkı ülkelerde de faaliyet gösterdiklerini kaydeden Bernardi, Manuten United ile başka ülkelere de açılmayı planladıklarını söyledi.