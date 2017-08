Üniversite kampüsünde rüzgar ve güneşten elektrik üretiyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ / AHMET OKUR - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Behçet Kocaman, üniversite kampüsüne yerleştirdiği güneş panelleri ve rüzgar gülü ile elektrik üreterek, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Yrd. Doç. Dr. Kocaman, elektrik üretmek için kampüs alanına küçük bir hibrit enerji sistemi kurdu. Sistemde 4 adet 190 saat amperlik akü, 6 adet 150 kilovatlık güneş paneli ve 500 kilovatlık rüzgar türbini kullanan Kocaman, yaklaşık bir aylık çalışma sonucu rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretmeyi başardı.

Elde edilen enerji, bir ünitede depolandı.

Bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları açısından potansiyeline dikkat çekmeye ve farkındalık oluşturmaya çalışan Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin bulunduğu coğrafyada önemli yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu söyledi.

Bu kaynaklar arasında en fazla güneş ve rüzgar enerjisinin tercih edildiğini anlatan Kocaman, şöyle konuştu:

"Rüzgar ve güneş enerjisi her an elde edilemediğinden, bu ikisi birlikte kullanılıyor. Yani iki enerjinin yan yana getirilmesi tercih ediliyor. İlimiz de yenilenebilir enerji kaynakları bakımından iyi bir durumda. Biz de yapılacak çalışmalara örnek olması için küçük sistemli bir hibrit enerji sistemi kullandık. Rüzgar olduğunda rüzgardan, güneş olduğunda da güneşten enerji ürettik"

- "Sürekli yön değiştiren bir türbin seçtik"

Projesinde örnek olması ve verileri değerlendirme açısından 50 kilovatlık 4 led lamba kullandıklarını anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Bu lambalar alanı ışıklandıracak şekilde kullanıldı. Yine sürekli lambalar yanmasın diye bağlantı yaparken bir ultrasonic röle üzerinden devreye aldık. Bunu akşam saat 19.20 ile sabah 05.00'e ayarladık. Lambalar akşam yanıyor, sabah da kendiliğinden sönüyor. Burada bir ayda aldığımız verilerle bölgede rüzgarın kesitli olduğunu yani sürekli bir rüzgarın olmadığını gördük. O yüzden burada rüzgar türbini ,depolama sistemle yapılması gerekir. Biz de rüzgarın yönüne göre sürekli yön değiştiren bir türbin seçtik."

Bölgeye ve üniversitenin farklı alanlarına bu sistemlerin kurulabileceğini dile getiren Kocaman, ilk etapta aydınlatma daha sonra laboratuvar veya bir binanın enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde büyük kapasiteli projelerin yapılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

- "Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmalı"

Kocaman, Bitlis ile Adilcevaz, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki bazı yerlerde güneş panellerinden enerji üretilen noktaların bulunduğunu anımsattı.

Yaptıkları çalışmanın sanayiciler ve esnafta yenilenebilir enerjiyi kullanmada farkındalık oluşturacağını ifade eden Kocaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meteoroloji verilerine baktığımızda gerek güneş gerekse rüzgar açısından uygun sayılabilecek birçok alanımız mevcut. Bunlar değerlendirilebilir. Ülkemizin içinde bulunduğu enerji dar boğazından kurtulması için yenilenebilir enerji kaynaklarından mutlaka yararlanılması gerekiyor. Su kaynaklarımızdan da yararlanılabilir. Küçük ölçekli hidroelektrik santralleri kurulabilir. Türkiye'nin her bölgesinde bu kapasite var ama bu bölge rüzgar ve güneş enerjisi açısından oldukça iyi bir konumda. Yatırımcıların buraya gelmesiyle enerjimizi kendi imkan ve kaynaklarımızla üretmemiz hem ülke hem de ilimiz için büyük bir katkı sağlayacaktır."