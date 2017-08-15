Üniversite öğrencilerine Çin'de teknoloji eğitimi fırsatı

ANKARA (AA) - Çin merkezli bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Huawei’nin küresel sosyal sorumluluk projelerinden Geleceğin Tohumları 2017 Programı'na Türkiye'deki 7 üniversiteden katılacak 10 öğrenci, Çin'de teknoloji eğitimi alacak.

Geleceğin Tohumları 2017 Programı'nın başlaması dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, Türkiye’nin Fatih Projesi'ni her seviyede yürüterek eğitimde teknolojik altyapıyı kurmaya çalıştığını söyledi.

Şirketlerin sosyal sorumluluk alarak öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmalarının önemli olduğunu belirten Yıldız, "Bir sosyal sorumluluk olarak Türk çocuklarının Çin’e eğitime gitmesi, bizim temel hedeflerimiz açısından çok önemlidir. Bunu destekliyoruz. Sivil toplum ve şirketler tarafından yapılan bu çalışmaların artmasını istiyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesini ortaöğretim kurumlarında uygulayabiliriz.” diye konuştu.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ise Huawei'nin başlattığı sosyal projenin, Türk gençlerinin yeteneklerini göstermelerine platform sağladığını belirterek, programın iletişim sektörüne uzman yetiştireceğini ve Türkiye'nin dijital teknolojisinin gelişimine katkıda bulunacağını kaydetti. Çin hükümetinin yurt dışındaki sosyal sorumluluk projelerini desteklediğini ifade eden Büyükelçi Yu, gelecek dönemde Huawei gibi birçok Çinli firmanın Türkiye'de sosyal sorumluluk projelerine aktif katılacağına inandığını belirtti.

Yu, Çin-Türkiye ilişkilerinin tarihin en iyi döneminde olduğunu, ekonomi, kültür ve teknoloji gibi alanlarda büyük bir potansiyelin bulunduğunu dile getirerek, öğrencilerin teknoloji sektöründe seçkin uzmanlar haline gelerek, iki ülkenin teknoloji alanındaki iş birliğine katkıda bulunan "teknoloji elçileri" olabileceklerini sözlerine ekledi.

- Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkıda bulunacak

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen de Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğinin eğitimin geliştirilmesine büyük katkıda bulunduğunu belirterek, söz konusu programın Huawei'nin dünya genelinde en çok kaynak sağladığı ve uzun soluklu bir proje olduğunu ifade etti.

Li, projeyle katılımcıların farklı kültürlü bir çalışma ortamında deneyim kazanacaklarını kaydederek, Çin'e gidecek öğrenci grubunun ileride Türkiye'nin bilişim ve iletişim teknolojileri sektörünün nitelikli uzmanlarından biri olmalarını ve Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkıda bulunmalarını temenni etti.

Önceki yıllarda 4 üniversiteden 15 öğrencinin katılımıyla tamamlanan program, yeni döneminde Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olmak üzere 7 üniversiteden 10 öğrencinin katılımıyla başladı. Üniversite öğrencileri Çin'e giderek, bu ülkenin kültürünü tanıma ve teknoloji eğitimi alma imkanı bulacak.

Programın kültürel ayağı Pekin'de, teknik aşaması ise Shenzhen'de gerçekleştirilecek.



Öğrenciler, Shenzhen'de teknoloji eğitimi alacak ve Huawei'nin ana merkezini ziyaret etme imkanına erişecek. Program, 9-23 Eylül arasında Çin'de düzenlenecek.