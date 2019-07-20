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Üniversitede doğru tercihte "dijital yardım"

- Hacettepe Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren Atlas Yazılım, "tercih maratonunda" öğrencilere yardımcı olacak bir yazılım geliştirdi - Geliştirilen "tercih robotu"nda bölümlerin daha önceki yıllara ait puan ve başarı sıralamasına dair bilgileri yer alıyor, böylece kullanıcılar kazanabilecekleri üniversiteleri hızlıca görebiliyor

Üniversitede doğru tercihte
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ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Atlas Yazılım, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapacak öğrencilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla "tercih robotu" geliştirdi.

Bu yıl 2,5 milyondan fazla kişinin "ter döktüğü" 2019-YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından adaylar geleceğini belirleyecek bölümleri seçmek için yoğun bir arayışa girdi. Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları gibi birçok parametre doğrultusunda belirlenen üniversite kontenjanlarında kendilerine yer bulmak isteyenler, doğru tercihte bulunmak için rehber öğretmen ve danışmanlardan yardım alıyor.

Sınavdan aldıkları puanla hangi üniversiteleri kazanabileceklerini merak eden adaylara dijital ortamda çözüm sunmak için yola çıkan Atlas Yazılım, bu kapsamda bir "tercih robotu" geliştirdi. Çalışmalarını Hacettepe Teknokent'te sürdüren şirket tarafından kullanıma sunulan “K12NET” isimli program, 22 binden fazla bölüm hakkında adaylara bilgi sunuyor.

Söz konusu yazılımda, şehir, puan türü, kontenjan ve başarı sırası gibi birçok veri yer alırken, adaylar kendi belirleyeceği kriterler doğrultusunda arama yapabiliyor.

Tercihlerine uygun bölümleri saniyeler içinde görülebilen öğrenciler, geçmiş yıllara ait bilgileri karşılaştırmalı olarak inceleyebiliyor. Aldığı puan ve başarı sırasıyla girmek istediği üniversitelere ait verileri kıyaslayabilen adayların, rahatça değerlendirme yapabilmesi için "kazanma ihtimali", grafik gibi görsel unsurlarla da destekleniyor.

Ticari bir beklenti taşınmadan toplumsal fayda oluşturması adına sunulan bu hizmette, kullanıcılardan TC Kimlik Numarası, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) şifresi gibi kişisel bilgiler istenmiyor. "YÖK Atlas" sistemiyle de entegre çalışan "tercih robotu"na "https://osstercih.k12net.com" adresinden erişilebiliyor.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

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Atlas YazılımHacettepe TeknokentK12NET
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