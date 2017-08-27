Ünlendi Barajı, Aras'a can suyu olacak

IĞDIR (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Doğu Anadolu'nun en önemli baraj projelerinden biri olup büyük bölümü tamamlanan Ünlendi Barajı, Aras Vadisi'ndeki Iğdır'ın 60 yıllık içme ve sulama suyu hayalini gerçekleştirecek.

Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunmasından dolayı kaynak sularında yoğun miktarda arsenik bulunduğundan sularının içilmediği, sulama suları da tarım arazilerine yetmediği belirtilen Iğdır'da, kentin su sorununa çözüm bulmak için inşa edilen Ünlendi Barajı'nın yapımı sürüyor.

Bölgenin en önemli baraj projelerinden biri olup 35 milyon liraya mal olacak ve 100 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajın büyük bölümü tamamlandı.

Hummalı çalışmaların sürdüğü barajın yapımıyla bölgenin adeta tarım başkenti olan Iğdır'da, kentin 60 yıllık rüyası olan içme suyu ve sulama suya sorunu ortadan kaldırılacak.

Tamamlandığında suyunun yüzde 25'i içme suyu, yüzde 75'i sulama suyu olarak kullanılacak baraj hem vatandaşa temiz su içme imkanı sunacak ham de tarım alanında Aras Vadisi'ne can suyu verecek.

Sahip olduğu iklim ve toprak yapısı nedeniyle birçok sebze, meyve, hububat ve tahılın yetiştirilebildiği Iğdır'daki yaklaşık 100 bin dönüm tarım arazisi Ünlendi'den sulanabilecek.

- "Bu proje, Iğdır'ın 60 yıllık rüyası"

Iğdır Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünlendi Barajı'nın Iğdır'ın hem içme suyu hem de sulama suyu ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Bu projenin Iğdır'ın 50-60 yıllık rüyası olduğunu belirten Ünlü, "İnşallah önümüzdeki yıl bu baraj su tutmaya başlayacak, ondan sonraki yıl da bu suyu kullanmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl su tutmaya başlayacak baraj sayesinde köylerimiz, üç ilçemiz ve Iğdır il merkezimiz, arıtılmış, memba suyu kalitesinde bir içme suyuna kavuşacak. Bu suyun yüzde 25'i içme suyu, yüzde 75'i sulamada kullanılacak." dedi.

Suların kurulacak kapalı sistem ve basınçlı borularla israf edilmeden ve buharlaşmadan kullanılacağının altını çizen Ünlü, şunları kaydetti:

"Bir an önce bu projenin hayata geçmesi için bizler valilik olarak elimizden ne geliyorsa, milletvekilimizle Ankara'da bakanlıklar düzeyinde gereken görüşmeleri birlikte yapacağız. Barajdan gelen su kaynak suyunun yerini tutar mı diye bir tereddüt var, barajdan gelen su kaynak suyundan daha temiz olur. Çünkü devletimiz çok modern bir arıtma tesisi yapıyor, memba suyu kalitesinde bir suyu Iğdır'a vermiş olacağız."