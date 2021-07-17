Ünlü markaların ürünlerini yaptılar

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Ordu’dan markalar çıkarma hedefi adım adım gerçekleşiyor. Deniz sporları konusunda Ordu’yu dünyanın en önemli sörf merkezlerinden bir haline getirme çalışması büyük bir hızla devam ederken, bu çalışmaya sanayiden de destek geldi.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan bir firma artık dünyaca ünlü spor kulüplerinin ve Formula formalarnı Ordu'da üretmeye başladı.

Özellikle dünyaca taninan Borussia Dortmund, Manchester United, Türkiye’de ise Fenerbahçe’nin saha dısında giyecegi formalari ve Formula 1 yarislarinin sponsor firmalari ile Japonya Formula Grand Pix yarıslarinin formaları artık Ordu’nun Fatsa ilçesinden gidiyor.

Üretim hattını ziyaret eden Ordu Büyüksehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “dünyaca ünlü markaların ürünlerinin Ordu’da üretiliyor olması gurur verici. Bu önemli bir gelişme katma değeri yüksek bir iş bu başarıyı gösteren firmamızı kutluyoruz. Bu adımlar bizi dünya markaları ürütmeye götürür. Yeni marka olacak adımlar bekliyoruz” diye konuştu.