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Ünlü otobüs firması ortaklarla yola devam dedi

İzmir merkezli yolcu taşımacılığı şirketi Pamukkale Turizm'in iflas süreci kapsamında düzenlendiği ilk alacaklılar toplantısında alacaklıların yüzde 83'ünün şirketin faaliyetinin devam etmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Ünlü otobüs firması ortaklarla yola devam dedi
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Şirketten yapılan açıklamada, 27 Ekim 2018'de konkordato talebinde bulunan firmayla ilgili İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin iflas kararı verdiği belirtilerek, kararla ilgili temyiz başvurusunda bulunulduğu ifade edildi.

İflas süreci kapsamında 1. alacaklılar toplantısının tamamlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün gerçekleşen toplantıda alacaklıların yüzde 83'ü şirketin faaliyetinin devamı yönünde oy kullandı. 462 alacaklıdan 442’sinin 'şirket kapanmasın' dediği toplantıda alacaklıların yüzde 12'si çekimser oy kullandı. Finans kuruluşlarının da olumsuz görüş bildirmediği toplantı sırasında şirketin mali durumunu düzeltmek amacı ile hazırladığı konkordato projesi kapsamında son 2 ay içerisinde 6 milyon lira kar ile süreci tamamlaması, mali sıkıntısını atlatabileceği yönünde önemli bir gösterge olarak kabul edildi."

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ToplantışirketPamukkaleAlacaklılar
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