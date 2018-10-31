Ünlü restoran zinciri iflasın eşiğinde

LONDRA (AA) - Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver, adını verdiği "Jamie’s Italian" adlı restoran zincirini ayakta tutabilmek için daha fazla parasının kalmadığını bildirdi.

The Sunday Mail gazetesine röportaj veren Oliver, ünlü İtalyan restoran zincirinin yaşadığı finansal zorluklara değindi.

Oliver, Jamie’s Italian'ı ayakta tutabilmek için daha fazla parasının kalmadığını belirterek, "Daha fazla yatırım yapacak bir şey kalmadı. Orada çalışan insanları da riske atamayacağım bir noktadayız." ifadelerini kullandı.

Finansal zorlukları giderek artan Jamie’s Italian, 71,5 milyon sterlin seviyesindeki borcundan dolayı 12 restoranını kapatmak zorunda kalmıştı.

Ünlü şef, adını verdiği zinciri ayakta tutabilmek için birikimlerinden sadece bu yıl 13 milyon sterlin seviyesinde yatırım yapmıştı. Şirketin yeniden yapılandırmaya gitmesi nedeniyle restoran zincirinde çalışan 600 kişinin işine son verilmişti.

2016'da 700 bin sterlin kar elde eden Jamie’s Oliver, geçen yılın sonunda 20 milyon sterlin zarar açıklamıştı.

Jamie Oliver Restaurant Group Üst Yöneticisi John Knight, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, "Çok hızlı bir şekilde yanlış yerlere restoranlar açtık." ifadesini kullanmıştı.