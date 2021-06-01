Ünlü restoran zincirinin sahibi pandemi sürecini anlattı ve umutluyum dedi

Happy Moon’s Grup Kurucusu Hüseyin Aymutlu 22 yıl önce başladı restoran sektöründe… Pandemi döneminde hiç pes etmedi. Çok önemli adımlar attı ve dünya markası olma hedefinden bir milim bile vazgeçmedi.

İste Hüseyin Aymutlu’nun pandemi sürecine ilişkin ve sonrasına ilişkin değerlendirmesi…

Tam 15 ay olmuş. Sektörde 10 ayı kapalı 5 ayı açık olarak geçirdik. Bu 5 ayda bazen hafta sonu kapalı, bazen de saat sınırlamasından dolayı, akşam erken saatte kapattığımız dönemler oldu. Yani 15 ayın 5 ayında açık kaldık, onda da sınırlı bir şekilde... Şimdi bu 10 ay nasıl geçti derseniz, psikolojik ve maddi açıdan, tabii çok zorlandık. Ama bugün geldiğimiz noktada hâlâ ayakta mıyız, ayaktayız. Geleceğe umutla da bakıyoruz.

O 10 ay içinde sektör olarak ve grup olarak mal sahibi ile, çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle birebir ilişkiyi mümkün olduğu kadar kuvvetli tutmaya çalıştık. Her iki tarafın da kaybetmeyeceği, kazanacağı, iletişime açık bir şekilde, idare ettik. Hem mal sahiplerimiz, hem çalışanlarımız, hem tedarikçilerimiz bu konuda geçmişten olan güvenirliğimizden dolayı hep masaya oturdular. İkili ilişkilerle bu işi çözdük. Ara sıra mal sahipleri ile gerginlik yaşasak da, hep ortayı bulduk açıkçası. 10 ay psikolojik anlamda ve maddi anlamda belli bir zorlukları aştıktan sonra bu noktaya kadar getirdik. Ama dediğim gibi bu saatten sonrasına daha pozitif bakıyoruz.

Bu arada, ilk kapandığımız ilk 3 ayda, pandemi nedir, yaşayacak mıyız, ölecek miyiz, böyle ışık görmüş tavşan gibi dona kaldık. Haziran 1’de açıldığında, tekrar bir normalleşmeye, böyle çalışmaya başladığımızda, yaşadıklarımızı da görüp, etrafı da iyice gözlemleyip ‘tamam’ dedik, ‘bu iş böyle gidiyor’. Eylül gibi tekrar kapanacağımızI açıkçası öngördük. Kışa doğru vakalar artıyor, büyük bir ihtimal tekrar kapanacak sektör diye düşünmüştük. İlk kapanmasından sonra 2’nci kapanışta hiç olmazsa dedik ki, Kasım’da kapandığında, biz bir şeyler yapalım. Beklemeyelim. Grup olarak ne yapabiliriz? Ve grup olarak kendimizi ileriye nasıl hazırlarız? Bunla ilgili ekiple görüştükten sonra yaptıklarımızı ben size sayayım.

Eskiyen şubelerimiz vardı, 5-6 seneyi geçmiş, 6 tane şubemize 8 milyon TL yatırım yaparak yeniledik. Bunlar çalışırken yapamadığımız ama kapalıyken ‘hadi yapalım’ dediğimiz şubelerdi. Sonra menümüzü yaza hazırlarık. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci ile anlaştık ve fit yemekler koyduk menümüze. Fit tatlılar ve fit yemekler... 3 boyutlu menü yaptık. Telefonunuzdaki yemeğe tıklıyorsunuz, 3 boyutlu yemek masanızın üzerinde beliriyor. Ve bunu Türkiye’de ilk yapan biziz. Buna arttırılmış gerçeklik de diyorlar. Biraz daha çağa ayak uydurmuş olduk. Hem de yeni nesilin sipariş verirken biraz daha oyun şeklinde olsun diye güzel bir projemiz oldu. Yönetim kademesindeki personellere eğitim verdik. Hem beşeri hem yönetimsel eğitim… Stok, maliyet gibi… Bunlara vakit bulamadığımız için çok üzerine eğilemiyorduk. Bu boş zamanda onları da yerine getirdik.

Bir de 2019-2020’de planladığımız yurt dışına açılma projelerimiz vardı. Turquality desteğinden faydalanmak için bu sefer ona başvurduk. Turquality biliyorsunuz yurt dışında Türk markaları açıldığında devletin verdiği bir destek. Kiraya destek veriyor, personele destek veriyor, pazarlamaya destek veriyor. Yaptığınız yatırımın belli bir kısmını karşılıyor. Ama bu çok ciddi bir prosedür gerektiriyor ve hazırlık gerekiyor. 10 aylık sürecin biz iki ayını başladık. 8 ay sonra da bunları yerine getirdiğimizde inşallah buna hak kazanacağız. 2022’de 2019’daki bu verdiğimiz kararları inşallah yurt dışında da gerçekleştirmiş olacağız.

Bu arada, şu an, 1 Haziran’dan sonra ne olacak diye planlarımızı yapıyoruz. 1 Haziran’da bizim şu ana kadar duyduğumuz, yüzde 70 tutacağını tahmin ettiğimiz, sadece açık alanlar çalışacak. Kapalı mekanlarda müşteri ağırlamayacağız. Fiziksel olarak da masalar arasında 1,5 metre olacağını tahmin ediyorum. Mart 2020’de kapanmadan önce 2000 çalışanımız vardı. 36 şubemizde 2000 çalışanımız vardı. 1 Haziran 2021’de 1600 çalışanla başlayacağız. Tamamen bu fiziki durumdan kaynaklanan. Ama haziran, temmuz, ağustos gibi, aşılamalar öngörüldüğü gibi giderse, eylül gibi tekrar 2000 çalışana ulaşacağımıza inanıyoruz. Yani beklettiğimiz personelleri tekrar bünyemize katacağız inşallah.

Bu arada kapalı dönemde, çok ilginç bir şekilde, markaya güvenden dolayı, yeni projelerimiz ve yeni yatırımlarımız oldu. 2021’in sonuna kadar da 13 tane yeni şube açacağız. 5 tanesini biz grup olarak açıyoruz; 8 tanesini de yatırımcılarımıza bayi olarak veriyoruz. Yani bu dönemde insanların markaya güvenerek yatırım yapıyor olmaları bizi sevindiriyor. Ve bu projelerin içerisinde gerçekten çok ciddi projeler de var. Mesela Galataport, 1 Ağustos’ta açılacak. Orada Happy Moon’s İkon açıyoruz. Yalıkavak Marina, 30 Haziran’a yetiştirmeye çalışıyoruz, şu an tadilat devam ediyor. Bodrum Kale’de Happy Moon’s açıyoruz. Bodrum Midtown’da Bob’s açıyoruz. 3 tane markayı bu sene Bodrum’da açıyoruz. Kışın 600 bin nüfusu olan, yazın 1,5 milyona yaklaşan Bodrum bu sene çok hareketli geçeceği, şu ana kadar hiç olmazsa tahminlerimiz öyle, onun için 3 tane marka ile de Bodrum’a giriyoruz. Bunların yanında Piyalepaşa, Polat’a ait olan; Nev Üsküdar, Kanyon inşaat’a ait olan; Kıyı İstanbul, Kozyatağı City’s, Bandırma, Adapazarı, Meydan AVM ve Halkalı gibi, bunların toplamı 13 şube. 2021’e kadar projesi bitmiş olan, projesi devam eden ve yeni başlayacağımız, yani dekorasyona başlayacağımız restoranlar var. Bu dönemde 45 milyona TL’ye denk gelen bir yatırım. Hem yatırımcıların hem bizim bu konuda cesur bir adım attığımızı düşünüyoruz.

Dediğim gibi 36 şubede 2 bin çalışanımız vardı. Bunu Eylül’de tamamladığımızda ve yeni şubeler de geldiğinde 500 civarında daha çalışan istihdam etmeyi planlıyoruz. Böylece toplam çalışan sayımız 2 bin 500’e ulaşacak. Bu da çok ciddi bir rakam.

Pandemi bize ne öğretti? Neleri iyi yaptığımızı da, mesela kendimizi değerlendirdiğimizde… Bugüne kadar 22 yıl oldu. Happy Moon’s’un başlangıcından bugüne kadar... Hiç kredi ile şube açmadık, dükkân açmadık. Hep özsermaye ile açtık. İyi lokasyonlar geldi. Dedik ki ‘paramız yok, açmayalım, olduğu zaman açarız’. O zaman ne kadar kendimizi eleştirsek de, bugün geldiğimiz noktada, kredi ile bu pandemiye girmiş olsaydık, çok büyük yaralar alacağımızı, şu an baktığımız noktada görüyoruz. Hem nakit akışı hem öz sermaye ile şube açmanın bugün doğru bir karar olduğuna inanıyoruz açıkçası. Yavaş büyüdük 22 senede. 22 senede 36 şube ulaştık. Baktığınızda yavaş gibi gözükse de bugün geldiğimiz noktada kendi açımızdan doğru bir karar açıkçası.

Peki, devletten ne bekliyoruz? 10 ay kapalı kaldık. 5 ayında da yarım olarak açtığımız olduğumuz bir noktada… 1 Haziran’da KDV yüzde 1 bitiyor. Biz açık kaldığımız sürede 2 veya 3 ay bundan faydalanabildik. Geri kalanda hep kapalı olduğumuz için bu KDV indiriminden hiçbir şekilde faydalanamadık. İnşallah yıl sonuna kadar KDV indirimi devam eder. Çünkü yüzde 35-36 civarında gıda maliyetimiz arttı. Zam yapmadık çünkü bu krizde müşterilerimiz de sonuçta zarar gördü ya da maddi olarak yoruldu. O yüzden şu an zam yapmamayı planlıyoruz. Ama maliyetler çok artarsa ve KDV ilgili bir indirim devam etmezse, bir kısmını, yüzde 10’u belki, bir kısmını yansıtmayı düşünüyoruz. Ama ilk başta yansıtmayacağız.

2500 çalışandan bahsediyoruz. SGK giderleri çok ciddi ve istihdam açısından çok ciddi çalışanımız var. Buradaki teşvik olabilir, SGK’daki bir indirim olabilir, veya bir kısmını devlet bir kısmını işletmeler karşılayabilir… Bu zor günlerde kaybettiklerimizin hiç olmazsa bir kısmını karşılayabilmek açısından bize de nefes olur açıkçası.

Bu 15 ay için kısa bir özet. Aslında daha da uzun anlatabilirim ama kısa tutmaya çalıştım. Açıkçası yaşadıklarımız bunlar.

Diğer taraftan franchise seçimlerimizin ne kadar doğru olduğunu bugünlerde daha net gördük. Çünkü hem ekonomik anlamda hem de işletmenin başında duracak kişileri seçtik. Şube sayısı artsın diye franchisee vermedik. Onun da bugün faydalarını görüyoruz. Dedik ki, ‘doğru kişiye verelim ve en az 10-15 sene restoranı işletebilen kişiler olsun’. Ekonomik ve işletmenin başında duran… 36 şubemizden bu 15 ay kriz döneminde hiç kapatan olmadı. Ne kendi işletmelerimiz ne bayilerimiz, hiçbir şekilde kapatmadık. 1 Haziran’da açıldığında hepsi açacak. Bu da bizim açımızdan doğru yaptıklarımızdan birisi açıkçası. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İnşallah bundan sonra kapanmayacağımızı umut ediyoruz.