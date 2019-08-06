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Ünlüler, fındık hasadı için kamera karşısında

- Siyaset, sanat, spor ve ticaret camiasından birçok isim "Bahçeye Gel Bahçeye, Dolu Fındık Bulursun" sloganıyla düzenlenecek hasat etkinliği için kamera karşısına geçti

Ünlüler, fındık hasadı için kamera karşısında
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TRABZON (AA) - Siyaset, sanat, spor ve ticaret camiasından birçok isim, Trabzon'da gerçekleştirilecek fındık hasadı etkinliği için kamera karşısına geçti.

Trabzon Ticaret Borsası'nca (TTB) "Bahçeye Gel Bahçeye, Dolu Fındık Bulursun" sloganıyla düzenlenen hasat etkinliği için tanıtım filmi hazırlandı.

Bu kapsamda siyaset, sanat ve spor camiasından çok sayıda isim kamera karşısına geçerek, tanıtıma destek verdi.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, ünlü isimlerin, sosyal medya üzerinden "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında Trabzon'da oluşturulan örnek bahçelerde 8 Ağustos'ta yapılacak fındık hasadına katılım çağrısında bulunduğu bildirildi.

Borsa tarafından 2014'de sökülerek farklı sistemlerle yeniden dikilen yaşlı bahçelerin, ekonomik getiri yapacak şekilde fındık vermeye başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TTB tarafından örnek bahçelerden Yomra'nın İkisu Mahallesi'nde Ömer Ustaömeroğlu'na ait arazide 8 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'te TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Ekonomik Fındık Hasadı Töreni yapılacak. Hasat öncesinde başta TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu olmak üzere değişik kesimlerden birçok ünlü 'Bahçeye Gel Bahçeye, Dolu Fındık Bulursun' sloganı ile hasat etkinliğinde buluşma çağrısı yapıyorlar.

Çağrı yapan isimler arasında eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'un başarılı futbolcularından Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, ses sanatçıları Sinan Yılmaz, Zeynep Başkan, Ekin Uzunlar ve Pelin Karaağaçlı, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da yer alıyor."


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Fındık HasadıTrabzon
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