Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Neyyir Tuncay Eren Sinan Ak
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için

UPK, üretim hedefini revize etti

- Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık: - "Konseyimizin koyduğu 1 milyon tonluk üretim hedefini tutturmak zor olacak. Bölgelerden aldığımız yeni bilgiler ışığında tahminimizi revize ettik ve 900 bin ton civarı lif pamuk üretimi bekliyoruz"

UPK, üretim hedefini revize etti
banner17

İZMİR (AA) - Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Başkanı Bertan Balçık, 2018 pamuk sezonunun üretici açısından iyi başlamadığını belirterek, 1 milyon tonluk üretim hedefini bölgelerden alınan yeni bilgiler ışığında 900 bin ton olarak revize ettiklerini bildirdi.

Balçık, yaptığı yazılı açıklamada, konsey olarak Tarım ve Orman Bakanlığının gelecek yıl pamuk ürününe vereceği desteklemelerle ilgili yapılan çalışmalara yoğunlaştıklarını anlattı.

Bakanlığa doğru bilgilendirmeler yaparak katkı sağlamak istediklerini ifade eden Balçık, bakanlıkla konsey arasındaki yakın işbirliğinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Pamukta 2018 sezonun üretici açısından iyi başlamadığına işaret eden Balçık, "İlk olarak Adana hariç diğer yerlerden gelen verim düşüklüğü haberleri moralimizi bozdu. Hala hasadın devam ettiği yerlerden bu veriler gelmektedir. Konseyimizin koyduğu 1 milyon tonluk üretim hedefini tutturmak zor olacak. Bölgelerden aldığımız yeni bilgiler ışığında tahminimizi revize ettik ve 900 bin ton civarı lif pamuk üretimi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Balçık, Türk pamuğunun dünyadaki fiyatlara göre daha düşük satıldığını aktararak, yurt dışında 11,5 lira olan lif pamuk fiyatının, Türkiye'de 8,5-9,5 lira aralığında kalitesine göre değiştiğini kaydetti.

Pamuk üretiminde kullanılan mazot, gübre ve ilaç gibi girdilerin ithalata bağlı olması, dövizdeki yükselme, geçen yıla göre azalan verimler ve sezonun başı olmasına rağmen düşme eğilimindeki fiyatların üreticileri endişelendirdiğine değinen Balçık, "Çiftçilerimizin haklı endişelerinin azaltılması ve sürdürülebilir pamuk üretiminin devam etmesi için UPK olarak devletimizin pamuğa verdiği prim miktarını en az enflasyon oranında arttırmasını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DestekHasatPamukPrim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1