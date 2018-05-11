“UPU Dünya CEO Forumu“ sona erdi - PTT ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen ve çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "UPU Dünya CEO Forumu" tamamlandı

İSTANBUL (AA) - PTT ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen ve çok sayıda ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "UPU Dünya CEO Forumu" sona erdi.

PTT'den yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, 60 ülkenin posta idaresi Üst Yöneticilerini (CEO) İstanbul'da bir araya getiren UPU Dünya CEO Forumu tamamlandı.

Etkinliğin son gününde gerçekleştirilen "Evrensel Hizmet Yükümlülüğünün Yeniden Tanımlanması: Sorunları Paylaşmak" panelinin ardından düzenlenen kapanış oturumunda forumun tüm ana başlıkları değerlendirilirken, kapanış konuşmaları PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ve Dünya Posta Birliği Genel Sekreteri Bishar A. Hussein tarafından yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kenan Bozgeyik, UPU Dünya CEO Forumu'ndaki değerlendirmeler ışığında yeni planlamalar yapılacağını ve posta sektörünün önümüzdeki dönemlerde daha ileriye gitmesi için gayret sarf edileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünden iyiyiz ama inanıyorum ki yarın çok daha iyi olacağız. İnsanların hayatına dokunan hizmetler, dolayısıyla posta teşkilatları toplumlar ve ülkeler için önem taşıyor, günümüzün dijital dünyasında kurumların da çağa ayak uydurması gerek. Bugün elektronik mektubu, elektronik tebligatı konuşuyoruz. Peki, posta idareleri olarak biz bu işlerin neresindeyiz? Zihinsel dönüşümleri ve teknolojik değişimleri gerçekleştirip çağa ayak uydurduğumuzda şirketlerimizin hızla ilerlemenin ötesinde uçacağını düşünüyorum."

Bozgeyik, PTT'nin son yıllarda bir değişim ve dönüşüm sürecini başarıyla yönettiğini ve bunun meyvelerini almaya başladığını kaydetti.

Şirket olarak müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışanların memnuniyetine de büyük önem verdiklerini bildiren Bozgeyik, "Çalışanlarımızın yüzü daha da güldüğünde hizmetlerimizin çok daha ilerilere gideceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozgeyik, forumun ana temasını oluşturan dijitalleşme çerçevesinde "Big Data" kavramına dikkati çekerek, dünyada posta teşkilatlarından daha fazla Big Data'ya sahip hiçbir kuruluşun olmadığını kaydetti.

UPU Genel Sekreteri Bishar A. Hussein, CEO Forumu'nda iki gün boyunca düzenlenen panellerin son derece verimli ve faydalı geçtiğini ifade ederek, "Bu güzel şehirde harika bir etkinlik gerçekleştirdik. Türk yetkililere bu muhteşem ortamı sağladıkları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.