UR-GE ve HİSER projeleriyle ihracata odaklandı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü 14 uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) ve bir hizmet sektörü rekabet gücünün artırılması (HİSER) projesi ile Türkiye'de liderliğini sürdürürken, UR-GE projeleri kapsamında şimdiye kadar 45 yurt dışı programı, 30 alım heyeti programına imza attı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katkı sağlamayı hedefleyen BTSO, UR-GE ve HİSER projeleriyle üyelerinin gücüne güç katmayı sürdürüyor.

BTSO tarafından başlatılan UR-GE projeleri kapsamında şimdiye kadar 45 yurt dışı programı düzenlendi. Almanya, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, ABD, Romanya, Fransa, Güney Afrika, Kenya, İran, Fas ve Rusya gibi önemli pazarlarda düzenlenen ikili iş görüşmelerine katılan BTSO üyeleri, küresel arenada yeni iş ağları oluşturdu.

Aynı zamanda farklı sektörlerde düzenlenen 30 alım heyeti organizasyonuyla yurt dışından önemli üretici ve ithalatçı firma yetkilileri Bursa'ya getirilerek proje katılımcısı firmalarla aynı masada buluşturuldu.

Bursa'nın bebek ve çocuk konfeksiyonu, uzay savunma ve havacılık, raylı sistemler, makine, kompozit, tekstil, kimya başta olmak üzere stratejik sektörlerdeki potansiyelini artırmak için projeler geliştiren BTSO, alım heyetleri kapsamında şimdiye dek 4 bin 500'e yakın yabancı alıcıyı Bursa'ya getirdi. Bu organizasyonlar firmaların dış ticaret hacmine ciddi katkı sağladı.



Türkiye'nin en fazla UR-GE Projesi yürüten kurumlarından olan BTSO, gelecek dönemde yeni UR-GE projelerini devreye almaya hazırlanıyor. Otomotiv, inşaat ve yapı malzemeleri, asansör, mobilya, kauçuk sektörü, işlenmiş mermer gibi farklı sektörlerde UR-GE projesinin kurulma çalışmaları devam ederken HİSER kapsamında ise yenilenebilir enerji, sağlık turizmi ve inşaat sektörleri de BTSO'nun gündeminde yer alan projeler arasında bulunuyor.



- "Alternatif pazarlarda gücümüzü hissettirmeliyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, proje üyesi firmaların yılı oldukça verimli geçirdiğini bildirdi.

UR-GE projelerinin Bursa iş dünyasının rekabetçiliğini ve ihracatını artırdığını belirten Burkay, "Sektörlerimize ivme kazandırmak amacıyla önemli faaliyetlere imza atıyoruz. Sadece 2018 yılında tekstilden raylı sistemlere, uzay havacılıktan kimya sektörüne kadar 14 ayrı alım heyeti programını gerçekleştirdik. Bu projelerimizle firmalarımız önemli iş bağlantıları yakaladı." ifadelerini kullandı.

Burkay, küresel rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda alternatif pazarlara ulaşmanın önemine değinerek, UR-GE projelerinin firmaların yeni pazarlara açılabilmeleri noktasında büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Küresel arenada daha güçlü Bursa için ihracat kanallarının daha etkili kullanması gerektiğine dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"Özellikle Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika gibi alternatif pazarlarda da gücümüzü ve potansiyelimizi hissettirmeliyiz. Ticaret Bakanlığımızın iş dünyasına sunduğu 360 milyon liralık kaynağı Bursalı firmalarımızın maksimum faydayla değerlendirmesi amacıyla gayret gösteriyoruz. Bursa iş dünyası olarak Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerine UR-GE projeleriyle birlikte Küresel Fuar Acentesi, Türk Ticaret Merkezleri, Ticari Safari ve kentte düzenlenen nitelikli fuar organizasyonlarıyla destek veriyoruz. Bursa iş dünyası olarak 2023, 2053 ve 2071 yılı için belirlediğimiz çok daha büyük hedeflerimiz var. 2019 yılında da ülkemizin ihracat hedeflerini gerçekleştirmeye ve ekonomimize var gücümüzle katkı sunmaya devam edeceğiz."

