Urban EV'nin iç mekan tasarımının ilk görüntüsü yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Honda'nın işlevsellik ve amaca odaklanarak geliştirdiği yeni elektrikli aracı Urban EV'nin prototip versiyonu, Mart 2019'da gerçekleşecek Cenevre Motor Show'da sergilenmeye hazırlanırken iç mekan tasarımına ilişkin ilk görüntü yayınlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın Cenevre Motor Show'da dünya prömiyerinin gerçekleştirileceği, temiz ve basit dış tasarımı ile dikkati çeken Urban EV'nin iç mekan tasarımı da tam genişlikteki gösterge paneli ve sade tasarımı ile kullanıcı odaklı teknolojiyi ön plana çıkarıyor.