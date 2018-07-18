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Ürdün Hava Yolları Necef uçuşlarını yeniden başlatıyor

AMMAN (AA) - Ürdün Kraliyet Hava Yolları, Irak'ın Necef kentine uçuşların yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, pazar günü kentteki güvenlik sorunları nedeniyle askıya alınan uçuşların yarından...

Ürdün Hava Yolları Necef uçuşlarını yeniden başlatıyor

AMMAN (AA) - Ürdün Kraliyet Hava Yolları, Irak'ın Necef kentine uçuşların yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, pazar günü kentteki güvenlik sorunları nedeniyle askıya alınan uçuşların yarından itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

Irak’ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle patlak veren gösterilerde eylemciler cuma günü Necef Havalimanı'nı basmıştı. Bunun üzerine Iraklı yetkililer havalimanına iniş ve kalkışların askıya alındığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
NecefÜrdün Kraliyet Hava Yolları
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