Ürdün ile Irak arasında çeşitli konularda anlaşmalar yapıldı

AMMAN (AA) - Ürdün ile Irak arasında taşıma, finans, enerji ve ekonomi sektörü ile karşılıklı ticaret gibi konularda anlaşmaya varıldı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yayınlanan açıklamaya göre, Ürdün Başbakanı Ömer er-Razzaz ile Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, iki ülke arasındaki El-Kerame-Tureybil Sınır Kapısı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, taşımacılık, finans sektörü, enerji, ekonomi, entegrasyon, karşılıklı ticaret ve ortak bir sanayi bölgesi kurulması konusunda anlaşmalar yapıldı.

Taşımacılık sektörüyle ilgili anlaşmaya göre Ürdün, Irak'ın Akabe Limanı üzerinden yaptığı ithalattan aldığı verginin yüzde 75'ini almayacak.

Ürdün Kraliyet Hava Yolları ile Irak Havayolları arasında ise ortak kod kullanma, havacılıkta eğitim ve iş birliği, hava taşımacılığı ve meteoroloji konularında anlaşmaya varıldı.

Taşımacılık konusunda iki ülke arasında malların ve petrol ürünlerinin taşınması mekanizması ile ilgili çalışmaların anlaşma tarihinden itibaren başlamasına karar verildi.

Finans sektöründe de sorunların çözümüne ilişkin genel ilkeler üzerinde anlaşmaya varıldı ve iki ülke arasında finansal konulardaki sorunların çözülmesi için nihai çözüm sunacak bir teknik komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Enerji sektöründe iki ülke arasında kurulacak elektrik hattıyla Ürdün'ün Irak'a elektrik vermesi konusunda anlaşma gerçekleştirildi.

Irak-Ürdün Petrol Boru Hattı projesiyle ilgili ise Basra'dan başlayıp, Hadise bölgesinden geçerek Akabe Limanı'na ulaşacak boru hattının inşası için gerekli çalışmanın başlatılması kararlaştırıldı.

İki taraf ayrıca Irak'ın Ürdün'e Kerkük petrolünden günlük 10 bin varil tedarik etmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Ekonomi sektöründe ise iki taraf, Irak bakanlar kurulunun 2017'de aldığı ve Ürdün mallarının gümrük vergisinden muaf tutulmasına hükmeden kararının etkinleştirilmesi konusunda anlaştı.

Entegrasyon ve ticari alışveriş çerçevesinde ise iki taraf Ürdün-Irak Ortak Sanayi Bölgesi kurmak için birçok uygulama kararı alırken, Irak, Bağdat Uluslararası Fuar Alanı'nın bir kısmını Ürdün mallarının yıl boyunca sürekli sergilenmesi için Ürdün'e kiraya vermeyi kabul etti.