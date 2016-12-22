Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Ürdün ile Türk şirketlerinden “su“ anlaşması

AMMAN (AA) - Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı ile Türk şirketleri Mapa ve Özaltın'ın, Vadi el-Arab Barajı suyunun ülkenin kuzeyindeki kentlere iletilmesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.Ürdün Su ve Sulama Bakanı Hazım en-Nasır, AA muhabirine...

Ürdün ile Türk şirketlerinden “su“ anlaşması

AMMAN (AA) - Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı ile Türk şirketleri Mapa ve Özaltın'ın, Vadi el-Arab Barajı suyunun ülkenin kuzeyindeki kentlere iletilmesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.
Ürdün Su ve Sulama Bakanı Hazım en-Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın kuzeydeki illerin su ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen ulusal stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.
Ulusal stratejinin toplam 350 milyon dolarlık 6 projeden oluştuğunu ve bunun sonuncu proje olduğunu aktaran Nasır, Vadi el-Arab'ın suyunun Kral Abdullah Kanalı ile Irbid'deki Huffa ve Zübde depolarına aktarılacağını kaydetti.
Avrupa Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği 125 milyon dolara mal olacak ve 2018 sonunda hizmete girecek projeyle Suriyeli mültecilerin çoğunlukta olduğu kentlerin su ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.
Irbid'deki Vadi el-Arab Barajı'nın toplam 20 milyon metreküp su depolama hacmi bulunuyor. Irbid, Aclun, Ceraş ve El-Mefrak kentleri, 4 yıldır yaşanan göçler nedeniyle su sıkıntısı çekiyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ÜrdünÖzaltınMapa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.