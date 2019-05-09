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Ürdün, Irak ve Mısır arasında ekonomik anlaşma

AMMAN (AA) - Ürdün, Irak ve Mısır arasında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında iş birliğini geliştirme anlaşması imzalandı.Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri, Irak Sanayi Bakanı...

Ürdün, Irak ve Mısır arasında ekonomik anlaşma
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AMMAN (AA) - Ürdün, Irak ve Mısır arasında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında iş birliğini geliştirme anlaşması imzalandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri, Irak Sanayi Bakanı Salih el-Cuburi, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Amr Nassar'ın katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Bakanlar, üç ülke arasında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında iş birliğini geliştirmek için anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesinde iş birliği yapılması ve ortak sanayi bölgelerinin genişletilmesi konularını kapsadığı belirtildi.

Amman'daki toplantının üç ülke bakanlarının yapılan anlaşmalar için bir çalışma planı ve uygulama mekanizmaları hazırlamak üzere her altı ayda bir düzenledikleri periyodik toplantıların bir parçası olduğu kaydedildi.

Son olarak Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah mart ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de üçlü bir zirve gerçekleştirmişti. Zirvede, terörle mücadele ve stratejik ekonomik iş birliği başta olmak üzere yedi ayrı konu ele alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IrakMısırÜrdün
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