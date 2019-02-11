Ürdün ve Kuveyt 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı

AMMAN (AA) - Ürdün ve Kuveyt, çeşitli alanlarda 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz ile Kuveytli mevkidaşı Cabir Mubarek el-Hamed es-Sabah'ın başkanlığını yaptığı 4. Yüksek Komite toplantısı başkent Amman'da gerçekleştirildi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, toplantıda iki ülke arasında hukuk, yargı, planlama, kalkınma, eğitim, meteoroloji, havacılık ve iskan gibi alanlarda 15 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar arasında, Ürdün'ün Kuveyt Ekonomik Kalkınma Fonu'na olan borcunun yeniden yapılandırılması anlaşmasının düzenlenmesi ve Amman'da iki ilkokul inşası projesi için 6 milyon dolarlık bağış anlaşmalarının yer aldığı kaydedildi.

Öte yandan Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Veliaht Prens El-Hüseyin bin Abdullah'ın Kuveytli başbakanla bir araya geldiği belirtildi.

Kuveyt Başbakanı Sabah, Kral 2. Abdullah'a, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın "iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini vurguladığı" mektubunu teslim etti.

Sabah beraberinde bakanlardan oluşan bir heyetle bugün Ürdün'e gelmişti.



