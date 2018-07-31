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Ürdün'de akaryakıt zammı

-Ağustostan itibaren akaryakıta yüzde 4,5'e varan zam yapılacak

Ürdün'de akaryakıt zammı

AMMAN (AA) - Ürdün'de ekonomiyi düzeltmesi hedefiyle gelen yeni hükümet, akaryakıta zam yapacağını açıkladı.

Enerji ve Madencilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gelecek aydan itibaren 90 oktan benzinin litresine yüzde 4,5'lik zam yapılacağı belirtildi.

Gaz ve mazotun da zamlanacağı kaydedilen açıklamada, her birine yüzde 1,6'lık artış geleceği duyuruldu.

Ekonomik vaatler ve düzenlemelerle kurulan yeni hükümet, akaryakıt zammını onaylarken, elektrik fiyatlarını ise sabit tuttu.

Ürdün'de 2012'den bu yana akaryakıt ürünlerinin fiyatları, her ayın sonunda belirleniyordu ancak ekonomik sıkıntılardan dolayı yoğun protestoların yaşandığı Ürdün'de, akaryakıt zammı Krallık kararıyla geçen mayıs ayında durdurulmuştu.



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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt ZammıEkonomiFiyatlarÜrdün
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