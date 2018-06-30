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Ürdün'de elektriğe zam

- Aylık elektrik tüketimi 300 kilovatsaati geçenler, her kilovatsaat için 0,9 sent fazla ödeyecek

Ürdün'de elektriğe zam

AMMAN (AA) - Ürdün yönetimi, aylık enerji tüketimi 300 kilovatsaati aşan tüketicilerin elektriği zamlı kullanacağını açıkladı.

Enerji ve Madenler Düzenleme Kurumunun kararı doğrultusunda, söz konusu zammın gece yarısından itibaren uygulamaya konulacağı bildirildi.

Buna göre, aylık elektrik tüketimi 300 kilovatsaati aşan tüketiciler, her kilovatsaat için 7 fils (0,9 sent) fazla ödeyecek.

Ayrıca, kurum, petrol ürünleri fiyatlarının temmuz sonuna kadar aynı kalmasına karar verdi.

Bunun yanı sıra Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı, 90 ve 95 oktan benzin, gaz ve dizel yakıtın gelecek ay da aynı tarifeden işlem görmesini kararlaştırdı.

Ülkede bu yılın başından itibaren gelen zamlar ve Hani el-Mulki hükümetinin ekonomi politikaları sorunlara yol açmış, temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek oranlı fiyat artışları vatandaşların tepkisini çekerken son olarak tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısı geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Başbakan Mulki, tartışmalı gelir vergisi yasa tasarısına karşı düzenlenen yoğun protestolarda okların hükümete çevrilmesi üzerine istifa etmiş, Kral Abdullah da Eğitim Bakanı Ömer er-Rezzaz'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Rezzaz ve kabine üyeleri, 14 Haziran'da yemin ederek göreve başlamıştı.

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ElektrikGelir VergisiÜrdünZam
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