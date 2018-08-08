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Ürdün'ün borç stoku yüzde 2,4 arttı

AMMAN (AA) - Ürdün Maliye Bakanlığı, ülkenin borç stokunun yılın ilk yarısında yüzde 2,4 arttığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, haziran sonu itibarıyla Ürdün'ün toplam borcunun 39 milyar 381 milyon dolara ulaştığı...

Ürdün'ün borç stoku yüzde 2,4 arttı

AMMAN (AA) - Ürdün Maliye Bakanlığı, ülkenin borç stokunun yılın ilk yarısında yüzde 2,4 arttığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haziran sonu itibarıyla Ürdün'ün toplam borcunun 39 milyar 381 milyon dolara ulaştığı aktarıldı. Buna göre toplam borcun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı yüzde 96,1 oldu.

Açıklamada, 2017'de 38 milyar 449 milyon dolar olan genel borcun GSYH'ye oranının o yıl için yüzde 95,1 olduğu belirtildi.

Ürdün'de hazırlanan son bütçede, genel borcun GSYH'ye oranına tekabül eden borç yükünün 2018'de yüzde 93,6 olması planlanıyordu.

Uzun vadeli planlamada ise 2019 ve 2020 yıllarında bu oranın sırasıyla yüzde 90,3 ve 86,2'ye düşmesi öngörülüyor.

Öte yandan Maliye Bakanlığı tarafından bugün yapılan bir başka açıklamada geçen yılın ilk yarısında 592 milyon 500 bin dolar olan bütçe açığının, bu yılın aynı döneminde yüzde 76 artarak 1 milyar 43 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

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