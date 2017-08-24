Üreticiler TMO'nun fındık alım fiyatlarında revize istiyor

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, Toprak Masulleri Ofisinin (TMO) fındık alım fiyatlarının revize edilmesini istediklerini belirtti.

Yaman, Giresun Ziraat Odası ve 15 ilçenin ziraat odası başkanlarının imzasının bulunduğu yazılı basın açıklamasında, 2017 yılı fındık alım fiyatlarının kabul edilebilir olmadığını savundu.

Fındığın Karadeniz Bölgesi için can damarı olduğunu kaydeden Yaman, "Fındığın ülkemize 2010 yılından bu yana kazandırdığı 14,2 milyar dolarlık döviz gelirinin yanı sıra istihdama da yadsınamayacak katkısı vardır. 500 bin üretici Karadeniz'de fındık tarımı yapmakta, sosyoekonomik hayatın devamını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Yaman, TMO tarafından açıklanan fiyatın neredeyse maliyete eş değer olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

"Tüm bu gerçeklere rağmen sadece Karadenizli fındık üreticileri maliyetine yaşamaya mahkum edilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın temsilcileri, fındık maliyetini Trabzon için kilogramda 9 lira 90 kuruş, Giresun'da 9 lira 75 kuruş, Ordu'da 8 lira 75 kuruş olarak tespit etmiştir. Bu yıl bazı bölgelerde bir kilogram fındığı 12-13 lira gibi yüksek bir maliyete üreten çiftçilerimiz de bulunmaktadır ancak ne yazık ki TMO, hesaplanan en düşük maliyet kalemi olan 8 lira 75 kuruş üzerinden değerlendirme yapmış ve fiyatını buna göre belirlemiştir."

Fiyatların revize edilerek oluşan tepkinin dindirilmesi gerektiğini belirten Yaman, "Bu maliyetle bu piyasa fiyatlarıyla fındık üreticisinin eline hiçbir şey kalmayacaktır. Üreticimiz, 5 kuruş para kazanmadan, emeğinin karşılığını bile almadan yılı geçirmiş olacaktır. TMO'nun 2017 yılı fındık alım fiyatlarını kabul etmiyoruz, fiyatın acilen revize edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaman, fındık fiyatlarının düşmesinin kimseye bir şey kazandırmayacağını, aksine fındık tarımının sürdürülebilirliğine sekte vuracağını kaydetti.



