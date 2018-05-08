Üreticilere fındık kurduyla mücadele uyarısı

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerinin son yıllarda milli ürüne zarar veren ve rekoltede de ciddi kayıplara yol açan fındık kurdu zararlısına karşı mücadele yürütmesi gerektiğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık üretiminde, fındık kurdu zararlısına karşı mücadele döneminin başladığını belirtti.

Söz konusu zararlıyla mücadelenin sahil kesiminde 5 Mayıs'ta başladığını, orta kesimde 12 Mayıs, yüksek kesimde ise 19 Mayıs'ta başlayacağını ifade eden Soydan, fındık kurduyla mücadelede zamanlamanın son derece önemli olduğunu, üreticilerin zamanında yürütecekleri mücadeleyle bahçelerini bu zararlıdan kurtarabileceğini dile getirdi.

Soydan, son yıllarda üreticilerin fındık kurduyla başının dertte olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef üreticilerimiz tarafından geçmiş yıllarda zamanında yapılmayan mücadele nedeniyle bu sorun gittikçe büyümüştür. Üreticilerimize bu noktada çok iş düşmektedir. Yetkililerin açıkladığı takvim doğrultusunda kimyasal ilaçlamayı mutlaka yapmalılar." diye konuştu.

Fındık kurdu zararlısının rekoltede ciddi kayıplara yol açtığına işaret eden Soydan, "Buradan yola çıkarak fındık üreticilerimiz son yıllarda milli ürünümüze zarar veren ve rekoltede de ciddi kayıplara yol açan fındık kurdu zararlısına karşı mücadele yürütmelidir. Geçtiğimiz yıllarda bu zararlının olumsuz sonuçlarını fazlasıyla hissettik. Aynı manzara ile karşılaşmak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Soydan, kimyasal ilaçlama ile mücadelede dikkat edilmesi gerekenlere değinerek, şöyle devam etti:

"İlaçla mücadele en geç 10 gün içerisinde bitirilmelidir. İlaçlamada dekara (40-50 ocağa) verilen doz, motorlu sırt atomizörüyle 14-17 litre, motorlu pülverizatörlerle 30 litre suyla karıştırılarak atılmalıdır. İlaçlamanın fındık ocaklarının altından yukarıya doğru yapılmasına dikkat edilmelidir. Yapılan ilaçlama ile yaprak bitleri de kontrol altına alınmaktadır."

Kimyasal ilaçlama sırasında çevreye zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayan Soydan, üreticilerin aşırı ilaç kullanarak kaynak sularına zarar vermekten kaçınması, ayrıca bölgede arı yoğunluğu olabileceğine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

- "İlaçlamayı akşam üzeri yapın" uyarısı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi ise fındık üreticilerinden fındık kurdu ilaçlamasını akşam üzeri yapmalarını istedi.

Fındık zararlısıyla mücadelede arılar için hassasiyet beklediklerini ifade eden Çiftçi, "Herkesin arıcılıkla uğraşan komşusu var ve sonuçta herkes sofrasında bal tüketiyor. Tarımla uğraşan çiftçiler, ilaçlamayı özellikle akşam yaparlarsa arılarımız bundan daha az zarar görür." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de yazılı açıklamasında, üreticileri fındık kurdu zararlısına karşı zirai mücadele konusunda uyardı.