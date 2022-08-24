Üreticiye 12,7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı

Türkiye'de 2005'te çıkarılan Tarım Sigortaları Kanunu ile üreticilerin doğal afetler karşısında uğradığı kayıpları telafi etmek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, köyden kente göçü engellemek amacıyla TARSİM kuruldu.

TARSİM'de riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibarıyla devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenirken devlet prim desteği, üreticilerin uygun bir ödeme karşılığında sigorta yaptırmalarına imkan tanıyor.

Toplam 8 branşta faaliyet gösteren TARSİM'in tüm branşlarında devlet prim desteği oranı yüzde 50, açık alanda yetiştirilen meyvelerde ve yağ gülünde don riski priminde yüzde 66,7 ve köy bazlı kuraklık verim sigortasında (2022 yılı için) yüzde 70 olarak uygulanıyor.

TARSİM'in kurulduğu günden bu yana sigortalılık oranları artmaya devam ediyor. Sigortalı alan büyüklüğü, poliçe sayısı ve toplanan prim miktarı her yıl artış gösteriyor. 2021'de sigortalı alan, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 28,7 milyon dekara, poliçe sayısı yüzde 12,6 artışla 2,5 milyona, toplanan prim de yüzde 46 artarak 4,6 milyar liraya ulaştı.

Aynı yıl doğal afetlerden etkilenen üreticilere ödenen tazminat yüzde 107 yükselişle 2,7 milyar lira olarak hesaplandı.

TARSİM'de kuruluşundan bu yana 19 milyon 416 bin 599 poliçe kesildi, 12,7 milyar lira devlet prim desteği sağlandı, 12,3 milyar lira hasar tazminatı ödendi.

Bu yıl 1,9 milyon tarım sigortası poliçesi düzenlendi

Bu yıl ise 1 Ocak-17 Ağustos döneminde 1 milyon 925 bin 361 tarım sigortası poliçesi düzenlenerek 2,7 milyar lira devlet sigorta prim desteği sağlandı ve üreticilere 1,3 milyar lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Ayrıca, hasar tespit çalışmaları yürütülen 1,2 milyar lira tutarındaki muallak hasarın tazminat ödemesi de gerçekleştirilecek.