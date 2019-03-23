Üreticiye tarımsal destek sürüyor

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Üreticilere mart sonuna kadar anaç koyun keçi desteği kapsamında 538,5 milyon lira, çoban desteği çerçevesinde 35 milyon lira ödeme yapılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere yemden tohuma, mazottan zirai ilaç girdilerine kadar birçok alanda destek veriliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün itibarıyla bitkisel üretim destekleri kapsamında 1 milyar 432 milyon liranın ödenmeye başlandığını duyururken mart sonuna kadar anaç koyun keçi desteği ve çoban desteği kapsamında da ödeme yapılacak.

Anaç koyun keçi desteği kapsamında 187 bin yetiştiriciye 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvan için 538,5 milyon lira ödenecek. Çoban desteği çerçevesinde 7 bin küçükbaş işletmesine işletme başına 5 bin lira olmak üzere 35 milyon lira verilecek.

Koyunculukta da sürü büyütme projeleri başlatılacak. Dişi kuzulardan damızlığa ayrılanlar için üreticisine kuzu başına 100 lira destek sağlanacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Anadolu Projesi'nde sağlanan başarı dolayısıyla proje süresini 2023'e kadar uzattı. Proje kapsamında ahır yapımında 385 bin liralık yatırımın yüzde 50'si hibe olarak verilecek. Hayvan alımında boğa için 5 bin lira, koç için 750 lira hibe verilecek.

- Besicilere özel yem kredisi

Besicilik yapan kooperatif ortaklarının 2019'da Kurban Bayramı'na kadar geçecek süredeki besi yemi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygun koşullarla kullandırılan Kurban Vadeli Yem Kredisi 31 Ağustos 2019'a kadar geçerli olacak.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu bir başka sektör olan arıcılıkta da 15 liraya çıkarılan kovan desteği sürecek.

- Faizsiz ve düşük faizli kredi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ortaklarının yem, motorin, fide, tohumluk, bitki besleme ürünleri, zirai ilaç girdileri için Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli sübvansiyonlu krediler kapsamında faizsiz veya düşük faizli kredi imkanı sağlıyor. Söz konusu krediler kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla süt üreticilerine yönelik olarak, süt bedeli ödeme dönemleri dikkate alınarak 60 güne kadar yem ihtiyaçları faizsiz karşılanıyor. Tarım Kredi ortaklarının 120 güne kadar motorin ihtiyaçlarına da faizsiz kredi veriliyor.

Faizsiz tohumluk kredisi kapsamında çiftçilerin tohumluk ihtiyaçları, 210 güne varan vadelerle ve faizsiz kooperatiflerce karşılanıyor. Bu kapsamda ortaklar, hububat, mısır, ayçiçeği ve benzeri tohumlukları kooperatiflerden temin edebiliyor ve özellikle yurt içinde üretilen tohumluklara verilen devlet desteğinden yararlanarak faizsiz kredi kullanabiliyor.

- Seracılık destekleri

Son dönemde yaşanan doğal afetlerden olumsuz etkilenen seracılara yönelik hazırlanan paket kapsamında, yüzde 8,25 faizli, yatırımın yüzde 75'ini kapsayan, 2 yıla kadar ödemesiz 7 yıla kadar vadeli, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için Hazine desteği verilecek.

Seracılıkta yurt içinde üretilen fide ve tohumluklara yönelik devlet destekleri kapsamında 180 güne kadar faizsiz fide kredisi sağlanıyor.