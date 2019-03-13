Üretim için açık kaynak yazılıma vurgu

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, açık kaynak yazılımların, Türkiye'nin üretmesi ve gelişmesi için en etkin seçenek olacağını belirtti.

Sayan, HAVELSAN ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğiyle düzenlenen açık kaynak yazılımları temalı "3. Teknoloji Sohbetleri"nin açılışında yaptığı konuşmada, bilgi toplumuna giden yolda yaşamın tüm boyutlarını düzenleyen akıllı cihaz ve sistemlerin önemli bir bileşeninin yazılım olduğunu söyledi.

Tasarruf ve güvenliğin yanında ekonomiye katkı sağlaması bakımından açık kaynak kullanımının kritik öneme sahip olduğunu belirten Sayan, Türkiye'nin yabancı firmalara bağımlılığını azaltmak için kendi teknolojisini üretmek zorunda olduğunu ve kritik dönemlerde bunun çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

İthal kaynaklı yazılımlara veri güvenliği açısından güvenilemeyeceğine dikkati çeken Sayan, şöyle devam etti:

"Yabancıya giden bilgi bir daha geri dönmez. Sizin yerinize gelir başkaları korur. Bu durumda da koruyamadığınız bir şeyin güvenliğinden asla emin olamazsınız. İşte bu yüzden Bakanlık olarak çalışmalarımızı yürütürken hem kat ettiğimiz yolu hem bu yolda ne kadar güvende olduğumuzu hem de varacağımız hedefi planlayarak ilerliyoruz. Bu noktada teknolojiyi, bilgiyi kullanarak katkı yapabilecek durumda olduğumuzu da hep birlikte göstermemiz gerekiyor."

Açık kaynak yazılımların, Türkiye'nin üretmesi ve gelişmesi için en etkin seçenek olacağının altını çizen Sayan, "Bakanlığımız açık kaynak platformuyla ilgili çalışmaları başlattı. İnşallah kısa bir süre içinde bu çalışmalar da sona erecek. Hepimiz bu anlamda bu platformu destekliyoruz ve tekil yazılımlar yerine platformu ortaya koyabilmenin önemli olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Sayan, "Bir fenomen haline dönüşen bu yazılımlar kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlıyor. Açık kaynak kod yazılımlar, ücretsiz, uyarlanabilir, sağlam, hızlı ve güvenli olmasıyla yürütülen çalışmaları kolaylaştırıyor." diye konuştu.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da açık kaynak yazılımı kullanım alanlarının artmasının sektörde olumlu yönde hareketlenmeyle üretimi artıracak bir rekabete de kapı aralayacağını belirtti.

Yerli yazılım Pardus'un açık kaynak ile yapılan proje sistemlerinin temel işleyişine katkı sağladığını anlatan Karagözoğlu, şunları kaydetti:

"BTK olarak siber saldırıları ve zafiyetleri tespit etmek ve yapılan tespitleri diğer ilgili kurumlara iletmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Avcı, Azad ve Kasırga adlı yazılımları kullanıyoruz. Bunların sayılarının, sektörün tüm paydaşlarının çalışmalarıyla günden güne artacağına inanıyorum. Özellikle bu alana merak duyan gençlerimizin çok doğru işlere imza atacağına, yerli ve milli üretimde bizi güzel bir geleceğe taşıyacağına eminim."

Karagözoğlu, açık kaynak yazılımın ülke geleceğini şekillendirmede önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da açık kaynak yazılımlarının çeşitli gönüllü topluluklar tarafından yazıldığını, bu topluluklarda daha fazla Türk mühendisin yer alması gerektiğini ifade etti.

Atalay, yazılımda başarılı Türk mühendislerin dünya çapında işler çıkardığını vurgulayarak, açık kaynakta da aynı performansı beklediklerini söyledi.