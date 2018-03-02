Üretimde dünya sekizincisiyiz, ama içmiyoruz!

Ulusal Süt Konseyi, sütün en doğal ve sağlıklı haliyle herkes tarafından tüketiminin teşvik edilmesi amacı ile “Süt İçiyorum” kampanyasını başlattı. Başta çocuklar olmak üzere bireyleri sağlıklı süt tüketimi konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek amacı ile başlatılan kampanya için 2 Mart Cuma günü bir basın toplantısı düzenlendi.



Tüketimde ortalamanın gerisindeyiz



Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, ülke olarak süt üretiminde dünyada sekizinci sırada yer almamıza rağmen özellikle çocukların süt tüketiminde sıralamanın oldukça gerisinde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Nevzat Artık sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğru beslenme alışkanlıkları kazanması ve sağlıklı birer birey olmaları adına Ulusal Süt Konseyi olarak “Süt İçiyorum” adlı bir proje başlattık. Türkiye’de süt tüketimi yaklaşık olarak kişi başı yıllık 34 kilogram. Avrupa’da ise bu ortalama kişi başı 60, Amerika kıtasında 58 kilogram. Ulusal Süt Konseyi olarak bu rakamların artırılmasını hedefliyoruz.



Türkiye, süt üretiminde dünyada sekizinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada yer alıyor. Süt üretimi son on yılda %70 artarak 20.7 Milyon tona ulaştı. 9,1 Ton süt sanayiye aktarılıyor, kayıt dışı pazarlanan çiğ süt oranı ise %56. Süt, yapısı gereği hızla bozulabiliyor. Sütün, ineklerden elde edildiği andan itibaren iyi koşullarda, vitamin minerallerini kaybetmeden korunması gerekiyor. Kayıt dışı süt tüketimi oranına baktığımızda Türkiye’de sağlıklı süt tüketim oranı daha da düşüyor. Bu, geleceğimiz için bir kayıptır.”



Ünlü isimlerden kampanyaya destek



Kamuoyunu, özellikle de çocukları ve ebeveynleri sağlıklı ve güvenilir süt tüketimi hususunda bilgilendirmek amacıyla başlatılan “Süt İçiyorum” projesine spor ve sanat camiasından pek çok ünlü isim süt içerek destek verdi. Bu isimler arasında Rıdvan Dilmen, Ceyhun Yılmaz, Serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Müzisyen Doğukan Manço, Oyuncu Başak Sayan, eşi ve bebeği, Oyuncu Seda Demir, TRT’de Masal Kitabı programının sunucusu ve oyuncu Gümeç Alpay Aslan, Yunus Günçe, Milli Tenisçi İpek Şenoğlu, Dilek Yanık, Spor Spikeri Tuğba Dural yer alıyor.



Kampanya için hazırlanan www.suticiyorum.com web sitesinde süt tüketiminin kalp sağlığı, bedensel ve zihinsel gelişim, uyku kalitesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine faydaları detaylı bir şekilde yer alıyor.





Ulusal Süt Konseyi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının da dâhil olduğu ilgili kamu kuruluşları, süt üreticileri, süt sanayicileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ulusal Süt Konseyi, Türkiye’nin sağlıklı süt üretimi ve tüketiminde dünyada örnek alınanın bir ülke olmasını amacı ile çalışmalarını sürdürüyor.