Üretimi cazip hale getirmeliyiz

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, Türkiye'nin, yüksek faiz sarmalından yapısal olarak kurtulması için cari açık problemini uzun vadede çözecek politikalara ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bunun da yöntemi ülkede üretimi cazip hale getirmekten geçiyor." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılın yalnızca Türkiye'de değil dünyada da iyimser rüzgarların estiği bir yıl olarak devam ettiğini belirtti.

Bankacılık sektörünün bu yılın ilk yarısında elde ettiği net kar ve faiz gelirlerine dikkati çeken Özdebir, "Bizlerin ayakta kalmaya çalıştığımız, ilave istihdam yaratma sözümüzü yerine getirmeye çalıştığımız bir ortamda bankacılık sektörü tarihi başarılara imza atıyor. Biz isterdik ki Türk finans sektörü, kredi genişlemesinin bu kadar büyük olduğu bir ortamda ticari kredi faizlerinde yapacakları indirimle reel sektörün yanında olduğunu bizlere göstersin ancak ne yazık ki bankacılık sektörü, geçmişte yanımızda olduğunu hissettirmediyse bugün de yine yanımızda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin cari açık sorununu çözmesi gerektiğini ifade eden Özdebir, geçen yılın ilk yarısında 19 milyar dolar olan cari açığın yüzde 9,11 artarak 20,77 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Gayrimenkul yatırımlarında artış söz konusuyken doğrudan yatırımlarda 1 milyar dolarlık önemli bir düşüşün göze çarptığına dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Yurt dışından sağlanan kredilerde 6,64 milyar dolarlık düşüş meydana geldi. Buna karşılık sıcak para girişinde yüzde 48,5'lik ciddi bir artış görülüyor. Artışta ön plana çıkan yatırım aracı tahvil-bono olarak kendini gösteriyor. Bu hareketler sonucunda ilk 6 ayda Türkiye, cari açığını finanse etmek için döviz rezervlerinden 2,4 milyar dolar harcamıştır. Türkiye ilk 6 ayda tahvil ve bono satarak, yani yabancı yatırımcıya cazip bir faiz haddi sunarak sıcak parayı kendine çekmeyi başarmıştır. Bizim Türkiye olarak yüksek faiz sarmalından yapısal olarak kurtulmamız için kesinlikle cari açık problemimizi uzun vadede çözecek politikalara ihtiyacımız var. Bunun da yöntemi ülkede üretimi cazip hale getirmekten geçiyor. Yatırımı ve üretimi cazip hale getiremediğimiz sürece Türkiye bu sorunla her 10 senede bir karşı karşıya kalacaktır."