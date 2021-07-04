Üretimi hiç durdurmadı ödülü aldı

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), otomotiv sektörünün 2020 yılında ihracat şampiyonu olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalarına verdiği ödül kapsamında Karsan, Altın İhracat Ödülü’nü aldı. 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları arasında olan Karsan adına ödülünü OİB Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uğur Sermet’ten alan Karsan CEO’su Okan Baş, “Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta duraksamaların yaşandığı 2020 yılında, odağımızı yüksek teknolojili elektrikli araçların ihracatına verirken, içten yanmalı araçların ihracatıyla birlikte iç pazarın taleplerine de yanıt verdik. Bu dönemde, bir yandan elektrikli ürün gamımız Avrupa’nın pek çok noktasında durmaksızın çalışırken, diğer yandan ana odağımız elektrikli ve son olarak da Avrupa ve Amerika’nın ilk seri üretim seviye 4 otonom aracımızla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde oluşturduğumuz bayi ağı ve birçok kârlı alana yaptığımız yatırımlarla, ihracatımızı ilerletmeye ve faaliyet kârımızı artırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarıyla otomotiv sektörüne önemli katkılarda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’ne bu anlamlı ödül için teşekkür ederiz” dedi.

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, üretim ve satış başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak Karsan, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği ve özverili çalışmalarıyla, sektörün 2020 yılında 15. kez üst üste ihracat şampiyonu olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalarına verdiği ödül kapsamında ihracat başarı ödülüne layık görüldü. Bu doğrultuda 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında pandemi koşullarına rağmen 29. sırada yer alan ve üstün ihracat performansı gösteren Karsan’a “Altın İhracat Ödülü” verildi.

Ödülünü Karsan’ın Bursa’daki üretim tesislerinde, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uğur Sermet’in elinden alan Karsan CEO’su Okan Baş, “Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta duraksamaların yaşandığı 2020 yılında, odağımızı yüksek teknolojili elektrikli araçların ihracatına verirken, içten yanmalı araçların ihracatı ile birlikte iç pazarın taleplerine de yanıt verdik. Bu dönemde, bir yandan elektrikli ürün gamımız Avrupa’nın pek çok

noktasında durmaksızın çalışırken, diğer yandan ana odağımız elektrikli ve son olarak da Avrupa ve Amerika’nın ilk seri üretim seviye 4 otonom aracımızla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde oluşturduğumuz bayi ağı ve birçok kârlı alana yaptığımız yatırımlarla, ihracatımızı ilerletmeye ve faaliyet kârımızı artırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarıyla otomotiv sektörüne önemli katkılarda bulunan OİB’e bu anlamlı ödül için teşekkür ederiz” dedi.

Karsan Hakkında:

Türk otomotiv sanayinde 55 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek

yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 200 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor.

Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18 m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.