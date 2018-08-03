SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Sakarya'da yapacağı yatırımlarını kapsayan proje bazlı teşvik verilmesi kararlarına ilişkin, "İş dünyasının omuzlarındaki yükün hafifletilmesi ile üretimin önü açılacak. Aynı zamanda yatırımcıları da bölgemize ve ülkemize yatırım yapılması konusunda teşvik edici olacaktır." dedi.

Altuğ, yaptığı açıklamada, konuya ilişkin kararın, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatarak, üretimin, yatırımın ve istihdamın desteklenmesi adına mutluluk duyduklarını kaydetti.

BMC tarafından kentte yapılacak raylı sistem araçları üretim tesisi ile dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisine devlet desteği verileceğini aktaran Altuğ, proje bazlı sağlanacak teşviklerin başlangıç tarihinden itibaren 8 yılı kapsayacağını belirtti.

-"Bölgemiz adına gurur vericidir"

Teşvikin işi dünyasında olumlu karşılandığını ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Bu tür teşvikler, hem iş dünyasının, hem de devletin kazancıdır. Üretimin yanında bir anlayışla gelişen ülkemizin, bu tür yatırımlardan verimini en kısa zamanda alacağına inanıyorum. Karasu bölgemizdeki münferit yatırım yerinin Mega Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin ardından gelen bu yatırım teşviki ilimiz ve bölgemiz adına gurur vericidir. İş dünyasının omuzlarındaki yükün hafifletilmesi ile üretimin önü açılacak. Aynı zamanda yatırımcıları da bölgemize ve ülkemize yatırım yapılması konusunda teşvik edici olacaktır. Söz konusu devlet destekleri de gösteriyor ki, ilimiz ekonomik gelişimde işaret edilen ve yatırımlardan verim elde edilecek bir bölgedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "teşviklere devletin kaybı olarak değil, ülkenin ve milletin kazancı olarak bakıyoruz" görüşünü desteklediklerini aktaran Altuğ, iş dünyası olarak büyümeye ve gelişmeye devam edeceklerini bildirdi.