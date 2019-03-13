Ürettiği ürünün yüzde 80'ini ihraç ediyor

Antalya Bilim Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Üreten Türkiye'nin Dünü, Bugünü ve Yarını" adlı panele, Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Yörükoğlu AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bulut katıldı.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 17 yıl önce mühendis olarak başladığı Vestel'in Türkiye'nin önemli bir markası olduğunu söyledi.

Birçok ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Vestel ürettiği her 100 ürünün 80'ini yurt dışına satıyor. 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Buna sürekli yeni ülkeler ekleniyor. Yurt dışında 15 farklı ülkede iştirakimiz var. Uzak Doğu'da, Amerika'da, İngiltere'de Ar-Ge merkezlerimiz var." diye konuştu.



"155 ülkeye ihracat yapıyoruz"



Vestel'in uluslararası bir firma olduğunu ifade eden Yılmaz, yurt dışında bin 500'e yakın yabancı personelinin bulunduğunu bildirdi.



"500'den fazla farklı markaya tasarım yapıyoruz ve ürün imal ediyoruz. Japonya'da ilk beşe giren elektronik firmalara üretim yapıyoruz." diyen Yılmaz, firmaların taleplerine göre tasarım yapıp, ürün imal ettiklerini dile getirdi.



Yılmaz, İspanya ve Fransa'da Vestel'in yaptığı ürünlerin pazarda lider olduğuna dikkati çekerek, çalışanları, yan sanayileri, bayileri, servisleri ve yurt dışı ağıyla 270-300 bin kişiye ekmek kapısı olduklarını söyledi.



Türkiye'nin coğrafi konumunun da ihracatta büyük avantaj sağladığını vurgulayan Yılmaz, Çinli, Rus, Alman, İtalyan, Fransız, İspanyol, Amerikalı, Meksikalı, Hindistanlı mühendislerle çalıştıklarını ancak Türklerin problem çözme gayretinin daha yüksek olduğunu anlattı.



Yılmaz, teknolojide artık yapay zeka, akıllı sistemler ve robot otomasyon sistemlerinin konuşulduğunu dile getirerek, Almanya'da kullanılan ve kendilerinin ürettiği bir çamaşır makinesinin deterjanını ayarladığını, bittiği zamanda da makinenin sipariş edebildiğini aktardı.



"En fazla ihracat yapan ikinci sektörüz"



İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz de Türkiye'nin 2018'de yüzde 2,6 büyüdüğünü, bu büyümeye ihracatın katkısının yüzde 3,6 olduğunu bildirdi.

İhracat artırılmasaydı ekonominin küçüleceğine değinen Öksüz, "İhracat gerçekten ülkemizin en önemli dinamiği. En büyük sorunumuz dış ticaret, cari açığımız. Bu da son aylarda minimumlara indi. 168 milyar dolar ihracatla kapattık geçen yılı. Türkiye'nin yeni hedefi 200 milyar dolar. Türkiye'nin bunu başaracağına inanıyorum." diye konuştu.



En fazla ihracat yapan ikinci sektörün tekstil ve hazır giyim olduğuna işaret eden Öksüz, şunları kaydetti:



"26,1 milyar dolar geçen yılki ihracatımız. İhracatı her sene artıran bir sektörüz. Katma değeri yüksek ürün üretmemiz önemli. Pamuk üreten bir ülkeyiz. İpliği, kumaşı üretiyoruz konfeksiyon haline getiriyoruz. Kilogramı 1,5-2 dolar olan ham maddeyi 8 dolara satıyoruz. Bu da çok önemli bir katkı."



Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Öksüz, insanların imalat sanayisinde çalışmak istemediğini, güvenlik ve hizmet sektörü gibi kolay işlere yöneldiğini dile getirdi.



Yörükoğlu AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Bulut ise ihracatın kar odaklı iyi bir kapı olduğunu, üretimde kendi makinelerini kullanmak için Ar-Ge çalışmalarının yaptıklarını bildirdi.