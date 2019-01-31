Ürettikleri çorapları 61 ülkeye ihraç ediyorlar

TEKİRDAĞ (AA) - UĞUR ARSLAN/MEHMET AKİF ALDOĞAN - Tekirdağ'da çorap üreten bir firma, her geçen yıl ürün ihraç ettiği ülkeleri artırarak dünya markası olma yolunda ilerliyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 830 çalışanla faaliyet gösteren Bross Tekstil, 61 ülkeye ihracat yapıyor.

Geçen yılın başlarında 53 ülkeye ihracat yapan firma, üretime bağlı olarak bir yılda istihdamını artırdı, ihracat listesine 8 ülkeyi daha dahil etti.

Çorap pazarında markalaşma yolunda ilerleyen Bross Tekstil'in Genel Müdürü Furkan Yavuzarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil ve çorap üretimiyle Avrupa, Çin, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yaptıklarını söyledi.

Geçen yılın kendileri için başarılı olduğunu ifade eden Yavuzarslan, "2017'de belirlediğimiz tüm hedeflerimizi gerçekleştirdik. 2017'yi yüzde 15 kendi markamıza, yüzde 75 global markalara üretim yaparak geçirdik. 2018'de ise kendi markamıza yüzde 25, global markalara ise yüzde 75'lik üretim gerçekleştirdik. İstihdamda 830 personele yükseldik. Orta Doğu pazarına ciddi ihracat rakamlarına ulaştık." dedi.

Yavuzarslan, istihdamı yüzde 20 artırdıklarını belirterek, "Toptan ve perakende ürün satış zinciri oluşturduk. 2017'de Ar-Ge faaliyetlerine ciddi yatırım hedefi koymuştuk ve bu hedefe 2018'de ulaştık. 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz üretim bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. 2019 yılında da ihracatımızı yeniden arttırma hedefini önümüze koyduk. Devletin verdiği ihracat teşvikleri bizlere daha fazla katkı vermektedir. Bununla ilgili üniversitelerle de iş birliği içerisindeyiz. Yeni projeler ve katma değerli ürünler çıkması anlamında güzel bir çerçevede çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "2023 hedefimiz 500 milyar dolar"

Bross Tekstil olarak 25 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarını dile getiren Yavuzarslan, "Yapmış olduğumuz üretimlerin yüzde 75’ini global markalara ihraç ediyoruz. 2018 yılında toplam 53 ülkeye ihracat yaparken şu an 61 ülkeye ihracat yapmaktayız. Uzun vadedeki 2023 hedefimizde 500 milyar dolarlık bir ticaret hacmi öngörüyoruz." dedi.

Perakende ve toptan satışların yanı sıra online satış ortamında da hedeflerini büyüttüklerini kaydeden Furkan Yavuzarslan, “Bunun yanı sıra 2 toptan satış, 3 de perakende satış mağazamız bulunmakta. Perakende mağazalarımız Edirne, Çerkezköy ve Kapaklı'da. Toptan satış mağazalarımız ise İstanbul'da. 2019 yılında online satış kategorisinde hedeflerimizi büyüttük, bununla ilgili yaptığımız çalışmalarla öngörülerimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.