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Ürün senetleri satışında 2024'e kadar prim kesintisi yapılmayacak

ANKARA (AA) - Lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1 Ocak 2024'e kadar prim borçlarına karşılık kesinti yapılmayacak.Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Tarımsal Faaliyette...

Ürün senetleri satışında 2024'e kadar prim kesintisi yapılmayacak
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ANKARA (AA) - Lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1 Ocak 2024'e kadar prim borçlarına karşılık kesinti yapılmayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 1 Ocak 2024'e kadar prim borçlarına karşılık kesinti yapılmayacak.

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Resmi GazeteSosyal Güvenlik KurumuTarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçları
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