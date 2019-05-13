Ürün ve hizmetleriyle üreticilerin yanında

Üreticilerin temel girdilerinin temininde çok önemli bir rol oynayan ve faizsiz dönem avantajı ile geri ödeme imkânı sunan TEB Harman Kart, üreticilerin akaryakıt, gübre, zirai ilaç, tohum, fide ve yem gibi ihtiyaçlarını kolayca temin etmesini hedefliyor. Üreticiler; TEB’in sektörün öncü kurumları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında alışverişlerinde beş ay vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor.



TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, Türkiye ekonomisinin yaklaşık dörtte birini istihdam eden tarım sektörünün ülke ekonomisi için önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Dijitalleşen dünyanın değişen tüketici ihtiyaçlarına uygun olarak çiftçilere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz de gelişiyor. Bu doğrultuda üreticilere destek olmak için teknolojik yatırımlarla sistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Son dönemde büyük veri projelerine yaptığımız yatırımlar sonucu çiftçilerin tüm demografik ve ürün bilgilerini gerçek zamanla, en güncel haliyle segmente etmeye başladık. Böylece, üretici özelinde ihtiyaca yönelik ürün, hizmet ve bilgilendirmeler sunabiliyoruz. Tarım Portföylerimiz ve Kartallar ekibimiz de üreticimize yaptıkları ziyaretlerle ürün ve hizmetlerimizi çiftçinin yanına getiriyor” dedi.



TEB’den arazi ipoteği teminatında nakit kredi kullanmak isteyenlere “otomatik ekspertiz” sistemi



2018 yılında teknolojik altyapısını çiftçilerin hizmetine sunarak teknolojik dönüşüme katkı sağlayan ve önemli çözümler getiren TEB’de ihtiyaca yönelik birçok ürün ve hizmet bulunuyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Tapu Kadastro online entegrasyonları sayesinde gerçek zamanlı veri akışı ile de üreticilere verdiği hizmeti çok daha kolay hale getirdi. Arazi ipoteği teminatı ile nakit kredi kullanmak isteyen üreticiler için “otomatik ekspertiz” sistemi Lexus’u hayata geçirdi ve bu sistem ile ekspertiz işlemi, daha önceki uygulamaların aksine saniyeler içinde tamamlanabilir hale geldi. Çiftçi Kayıt Entegrasyonu sayesinde ise üreticiler sadece T.C. kimlik numaraları ile ek evrak ve belge temin etmek zorunda kalmadan finansal kaynağa ulaşabiliyor.



“Hızlı Kredi” ile minimum evrakla saniyeler içerisinde kredi



TEB’in üreticilerin hayatını kolaylaştıran diğer bir hizmeti ise “Hızlı Kredi”. Çiftçiler, bu sayede saniyeler içinde minimum evrakla veya evraksız bir şekilde kredi kullanabiliyor. Tüm bu ürün ve hizmetler ile TEB, çiftçilere hızlı ve pratik bir şekilde ihtiyaç duydukları finansmanı sağlanıyor.



Üreticiler “Benim Havam” ile yetiştirdiği ürüne göre kişiselleştirilmiş bilgilere ulaşabiliyor



TEB, 2018 yılında TEB Pratik Haberci üzerinden yeni bir hizmetini daha üreticilerle buluşturdu. Müşterilerinin bankacılık işlemlerini onlar için takip eden TEB, Pratik Haberci’ye entegre ettiği çiftçi paketi “Benim Havam” hizmeti ile üreticilere, tarla konumuna ve yetiştirilen ürüne göre kişiselleştirilmiş bilgilendirme sağlıyor. Çiftçiler bu sistem üzerinden üç günlük detaylı nem, yağış, rüzgar bilgilerini içeren meteoroloji bilgileri ile tarlasının konumuna göre gübre ve ilaç zamanlarıyla ilgili önlem ve uyarılar alabiliyor. Best Business Awards organizasyonu tarafından da 2018’in “En İyi Yeni Ürün ve Servis” kategorisinde Birincilik ödülü kazanan TEB’in bu yenilikçi hizmeti, üreticilerin beklenmedik hava durumlarına karşı güvenle ürün yetiştirmesini ve verimlerini arttırmayı hedefliyor.



Danışman Banka anlayışıyla çiftçilerin yanında



TEB; Tarım Bankacılığı alanında “Danışman Banka” anlayışıyla finansal ve finansal olmayan konularda, üreticilerin desteğe ihtiyaç duyduğu her alanda hayata geçirdiği projelerle onların yanında yer almaya devam ediyor. TEB KOBİ Danışmanlığı Programı çatısı altında aldıkları eğitimle Tarım Uzmanı olarak yetişen TEB’in tarım şubelerindeki portföyleri, üreticilerin üretim döngülerine artı değer katmak için yaptıkları analizlerle rehberlik etmeye devam ediyor. TEB; şubelerinin yanı sıra tarım ağırlıklı ilçelerde hizmet verdiği Tohum Şubelerinde de çoğunluğu Ziraat Mühendisi olan, sektörü yakından tanıyan, üreticilerin ihtiyaçlarını bilen, deneyimli bir kadro ile bankacılık hizmetleri sunuyor.



TEB KOBİ TV sektör hakkında bilgilendirmeye devam ediyor



TEB KOBİ TV ise tarım sektörü çalışanları ve üreticilere yönelik farklı tarımsal ürünler konusunda bölgesel potansiyellerden, tarımda yeni üretim tekniklerine kadar pek çok konuda haber vermeye devam ediyor. Ayrıca ihracat hedefli tarımsal üreticilere yönelik ihraç edilecek ürünler, dış ticaret yapan üreticilerin dikkat etmesi gereken noktalar konusunda da özel haberler yapan TEB, bu platformda üreticileri sorularını da yanıtlıyor.



TEB’den üreticilere rehber niteliğinde ücretsiz bir kaynak; “Güvenli Üretici El Kitabı”



TEB, üreticiler için Daha Güvenli Tarım Projesi kapsamında hayata geçirdiği “Güvenli Üretici El Kitabı” ile Traktör, Tarım Makineleri, Biçerdöver ve Pamuk Hasat Makinelerinin kullanımı ve güvenlik kurallarını içeren kitapçıkları; üreticinin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri kaza ve sorunlara karşı bir başucu rehberi olarak tasarlanarak üreticilerin kullanımına sundu.