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"Ürünlerin dörtte biri çöpe gidiyor"

- ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz: - "Seralarımız modern değil, lojistik modern değil. Kış aylarında sera üretimi yetersiz olduğu için tüketici, yaz aylarında ürün bol olduğu için üretici kaybetmektedir" - "Taşıma sırasında, market ve pazarda ürünlerin dörtte biri çöpe gidiyor"

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, seraların ve lojistik modern olmadığını belirterek, "Kış aylarında sera üretimi yetersiz olduğu için tüketici, yaz aylarında ürün bol olduğu için üretici kaybetmektedir. Taşıma sırasında, market ve pazarda ürünlerin dörtte biri çöpe gidiyor."dedi.

Deniz, ATSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, tarım alanlarının korunması ve üretimde kooperatifleşmenin önemine değindi.

Seraların modernize edilmesi, organize sera bölgeleri kurulması, büyük ölçekli seralara geçilmesi, küçük üreticilerin modern kooperatiflerle birleştirilmesi gibi büyük hamleler yapmanın önemli olduğunu anlatan Deniz, köylerin kalkındırılması, eğitimli gençlerin tarım üretimine yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ambalaj maliyetinin yüksek olduğunu anlatan Deniz, "Seralarımız modern değil, lojistik modern değil. Kış aylarında sera üretimi yetersiz olduğu için tüketici, yaz aylarında ürün bol olduğu için üretici kaybetmektedir. Taşıma sırasında, market ve pazarda ürünlerin dörtte biri çöpe gidiyor." diye konuştu.

Antalya'da çeşitli sektörlerdeki işletmelerin internet satışının, mağaza satışlarını geçmeye başladığını belirten Deniz, bu amaçla oda olarak e-ticaret eğitim programı başlattıklarını söyledi.

Programa 21 üyenin katıldığına değinen Deniz, "Bir sonraki aşamada e-ihracat programına başlayacağız. Ülke ve Antalya olarak her sektörde ihracatımızı artırmaya çalışmalıyız." dedi.

Açıklanan istihdam seferberliğine destek vereceklerini vurgulayan Deniz, ekonomi yönetiminin piyasayı desteklemek için KDV ödemeleri konusunda da önemli bir adım attığını sözlerine ekledi.



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