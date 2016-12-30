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Ürünlerin piyasaya arzındaki uygunsuzluklara verilen cezalar arttı

- Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerine uymaması durumunda uygulanacak idari para cezaları artırıldı

Ürünlerin piyasaya arzındaki uygunsuzluklara verilen cezalar arttı

ANKARA (AA) - Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerine uymaması durumunda uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında güncellendi.

Ekonomi Bakanlığının "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İdari para cezalarının alt ve üst limitlerinde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 artışın uygulanması sonrasında, 1 Ocak-31 Aralık 2017'de geçerli olmak üzere yeni değerler belirlendi.

Buna göre, ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerine aykırı hareket edenler alt limiti bin 833 lira, üst limiti 45 bin 952 lira olan idari para cezası ödeyecek.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları ile ilgili yükümlülükleri içeren kanun maddesine aykırı hareket edenlere de alt limiti 9 bin 186 lira, üst limiti de 114 bin 884 lira olmak üzere idari para cezası uygulanacak.

Bunun yanı sıra ithalatla ilgili bazı denetimlere ilişkin tebliğlerin yürürlük süresi de uzatıldı.

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Ekonomi BakanlığıÜrünlerin Piyasaya Arzı
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