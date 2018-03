Ürünün başarılı olması, tasarımın verimliliğine bağlı..

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı, 3 Mart tarihine kadar CNR EXPO Yeşilköy’de tüm hızıyla devam ediyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen fuarda, dünyaca ünlü ödüllü tasarımcılar katıldıkları seminerlerde sektöre ışık tuttu. Fuar kapsamında düzenlenen seminerde; Milano’daki “Ev Seramik Nesneleri” yarışmasında birincilik kazanan İspanyol Perezfortea Studio’dan Sergio Perez Fortea; HAFELE, HETTICH ve BBQUBE gibi ünlü markalara tasarımlar gerçekleştiren Alman code2design’dan Michael Schmidt; ünlü İtalyan şirketleri için ödüllü ürün tasarlayan Studio Di Progettazione E Disegno Industriale’den Davide Vercelli; 10 kez Red Dot Tasarım Ödülü, 5 kez Design Plus, 2 kez GOOD Design Award, 4 kez ADI Design Index ödülü alan İtalyan Meneghello Paolelli Associati’den Marco Paloelli ile Sandro Meneghello ve İtalyan Nespoli e Novara’dan Alberto Novara ile Tiziana Bertoia yaptıkları sunumlarla tecrübelerini aktardı.



“Önemli olan modası geçmeyecek ürünler tasarlamak”

“Banyo Ortamında Yaratıcılık” konulu seminerde konuşan Sergio Perez Fortea, 17 yıldır farklı ülkelerle, farklı endüstrilerle çalışmaya ve deneyim biriktirmeye özen gösterdiğini kaydetti. Tasarımlarında estetiğe önem verdiklerini söyleyen Fortea, “Klasik, yenilikçi ve her dönemin yansımasını üzerinde taşıyan koleksiyonlar üretiyoruz. Farklı eğilim ve trendleri takip ediyoruz. Ancak modası hiç geçmeyecek ürünler tasarlamaya özen gösteriyoruz. Son zamanların trendi ise doğal materyallerin kullanılması. Bu tür tasarımlar, hem zarif hem minimalist hem de doğayla uyumlu” şeklinde konuştu.



“El yapımı gibi görünen tasarımlar popüler”

“Farklı kültürlerde lüksün tanımı – banyo ürünlerinin arkasındaki hikaye” konulu seminerde katılımcılarla bir araya gelen Michael Schmidt de ürün ya da koleksiyonun başarılı olmasının, tasarım sürecinin verimli geçmesine bağlı olduğunu söyledi. Zengin, gösterişli, geleneksek, muhafazakâr ve retro tarzda tasarımlar yaptıklarını belirten Schmidt, “El yapımı gibi görünen tasarımlar, son 6 yıldır oldukça popüler. Bu tasarımlar, fabrikasyon ürünleri gibi mükemmel durmuyor. İnsanlar tarafından tercih edilme sebebi ise diğer ürünlerden farklı ve tek ürün olduğunun düşünülmesi. Rusya, Çin, ABD ve Ortadoğu ülkelerinde gösterişli ve lüks ürünler tercih ediliyor. Avrupa ülkeleri ise daha sade ürünleri seçiyor” şeklinde konuştu.



“Tasarım bir illüzyondur”

“Banyo Ortamında Yaratıcılık” konulu seminerde deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşan Davide Vercelli ise moda dünyasında ya da diğer estetik alanlarda ürünün çok fazla görünür olmasının insanları sıktığını iddia etti. Vercelli, “İnsanlar çeşitliliği daha çok tercih ediyor. Bu da çeşitli tasarımların ortaya çıkmasını sağlıyor. ‘Üçüncü boyut’ ismini verdiğim yeni bir trend var. Bu ismi vermemdeki sebep ise duvar yüzeylerindeki çıkıntı ve desenler. Ayrıca yer fayanslarında da farklı tasarımları görebilmek mümkün. Halı görünümlü fayansların çok zarif olduğunu söyleyebiliriz. Bizde kumaş ya da halı olduğu algısı yaratıyor. Oysa ki tamamen bir illüzyon” diye konuştu.



“Firmalar, ürünün annesi tasarımcılar da babasıdır”

“Banyo Tasarımındaki 6 Önemli Nokta” konulu seminerde konuşan Sandro Meneghello, objelere uzaktan bakıldığı zaman farklı şekillerde tasarlamayı başardıklarını dile getirdi. Doğru ortağı bulmanın ve doğru tasarımı yapmanın önemine vurgu yapan Meneghello, “Tasarladığımız ürünler ne bizim ne de firmanındır. Ürün, tasarımcı ve firma arasında kalan bir noktadır. Biz her zaman firmaların ürünün annesi, tasarımcıların da ürünün babası olduğunu söyleriz. Çünkü her iki taraf da ürüne ve ismine önem verir. Ürünün başarılı olmasına iki tarafta özen gösterir. Tıpkı anne ve baba gibi..” şeklinde konuştu.



“Geleneksel ürünleri teknoloji ile birleştiriyoruz”

“Başarının Sırrı” konulu seminerde İtalya’nın tasarım alanındaki başarısından bahseden Alberto Novara, İtalya’nın, proje kültürünü benimsemiş bir ülke olduğunu kaydetti. Novara, “İtalya’nın Lombardia, Emilia Romagna, Veneto ve Piemonte bölgelerinde konumlanan 29 bin tasarım firması bulunuyor. Tasarımlarda estetiğin yanı sıra ürünün kullanışlı olmasına özen gösteriyoruz. Geleneksel ürünleri yeni teknolojilerle birleştirerek tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz Ayrıca tasarım sektörü, İtalya ekonomisi için oldukça önemli. 4.4 milyar dolar ciroya sahip tasarım endüstrisi, İtalya ve Avrupa ekonomisine büyük katkı sağlıyor” dedi.