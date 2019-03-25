Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar Fiyat (TL)
Hububat
Makarnalık Buğday kg 1,15-1,30
Arpa kg 1,10-1,20
Nohut Naturel kg 2,50-3,50
Mavi Haşhaş kg 18,00-19,50
Sarı Haşhaş kg 9,00-9,50
Beyaz Haşhaş kg 16,00-16,50
Susam kg 12,00-13,50
Uşak Ticaret Borsası
Makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan işlem gördü
25 Mart 2019 Pazartesi 16:34
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan satıldı.