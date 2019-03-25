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Uşak Ticaret Borsası

Makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan işlem gördü

Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsasında (UTB), makarnalık buğdayın kilogramı ortalama 1,15-1,30 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün                         Miktar                         Fiyat (TL)             
Hububat
Makarnalık Buğday    kg                              1,15-1,30
Arpa                           kg                              1,10-1,20
Nohut Naturel             kg                              2,50-3,50
Mavi Haşhaş              kg                              18,00-19,50
Sarı Haşhaş               kg                               9,00-9,50
Beyaz Haşhaş           kg                               16,00-16,50
Susam                       kg                               12,00-13,50

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Anahtar Kelimeler:
Uşak Ticaret BorsasıHububatBuğday
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