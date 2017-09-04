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Uşak'ta naşi hasadı başladı

- Japon armudu olarak da bilinen naşi meyvesinin Ulubeyli ilçesindeki üretim alanları hızla genişliyor - İlçedeki ilk naşi fidanlığını kuran Çoruk: - "Toptan kilogramı 2 liraya alıcı bulan naşi marketlerde 6-7 liraya satılıyor"

Uşak'ta naşi hasadı başladı

UŞAK (AA) - Ulubey ilçesinde 8 yıl önce üretilmeye başlanan ve Japon armudu olarak da bilinen naşi meyvesinin hasadı başladı.

İlçedeki ilk naşi fidanlığını kuran Uşak İl Genel Meclisi Üyesi Tarık Çoruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her yıl yeni fidanlıklar kurulduğunu, ağaç sayısının 17 bine yaklaştığını ifade etti.

Naşi'nin aroması ile diğer armut türlerinden çok daha lezzetli ve dayanıklı olduğunu ifade eden Çoruk, "Naşi, üzerinde benekleri bulunan bir elma görünümündeki bir meyve. Armut ve kavun karışımı farklı bir aromaya sahip. Şeker oranı çok yüksek, gevrek, sulu bir meyve olan naşi bu yıl toptan kilogramı 2 liraya alıcı buluyor. Marketlerde ise 6-7 liraya kadar satılıyor. Bu yıl hava şartları nedeniyle hasat gecikti. Meyveler biraz küçük ama şeker oranı ve lezzeti yerinde." dedi.

Getirisinin yüksek olması nedeniyle ilçedeki çok sayıda üreticinin naşi üretimine yöneldiğini ifade eden Çoruk, meyvenin 7-8 ay depolanabilmesi nedeniyle de tercih edildiğini anlattı.

İlçenin iklim ve toprak yapısının naşi üretimi için uygun olduğunu ifade eden Çoruk, "Bir ağaçtan 80 -100 kilogram ürün alınabiliyor. Naşi üretimi desteklenirse kısa sürede fidanlık sayısının artacağını düşünüyorum. Naşiler tek tek elle toplanıp büyüklüklerine göre kolileniyor. Özellikle dondurma üreten firmalar ilgi gösteriyor. Önümüzdeki yıl bin ağaçlık yeni bir fidanlık kurmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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