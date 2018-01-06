UŞAK (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, şu ana kadar 25 ilde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" forumları ile kentlerin ekonomik anlamda röntgenlerini çektiklerini söyledi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" forumu Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Moderatörlüğünü Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Soba'nın yaptığı forumda konuşan Karagöl, 81 ilde yapılması planlanan forumların şu ana kadar 25 ilde tamamlandığını belirtti.

Partisinin 15 yıllık iktidarı boyunca gerçekleştirdiği yatırımları değerlendirmek ve gelecekte yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla forumların düzenlendiğini aktaran Karagöl, "Şu ana kadar 25 ilde gerçekleştirdiğimiz forumlarla kentlerin ekonomik anlamda röntgenlerini çekiyor, geçmişte neler yapıldı, mevcut durum nedir gelecekte neler yapılması gerektiği konusunda fikir ediniyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla forumları tamamlamayı hedefliyoruz. Daha sonra genel ve yerel ölçekte geniş çaplı raporlar hazırlanacak ve bu raporlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek." dedi.

Forumları iki aşamada gerçekleştirdiklerini dile getiren Karagöl, "Sabah AK Parti teşkilatları ile bir araya gelip onları dinliyoruz. Öğleden sonra ise kentlerdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası ve kanaat önderleri ile bir araya geliyoruz. Kentlerde bugüne kadar ne yapıldı, yatırımların önündeki engeller ne, kentler bizden ne bekliyoru öğrenmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ise iki dönemdir milletvekili olduğunu, partisi döneminde Uşak'ta önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek kentin ekonomik yapısıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Uşak Ticaret Borsası (UTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi (KDOSB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.