Uşak'ta üretilen

UŞAK (AA) - Uşak'ta, bir deri firmasının Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) desteğiyle ürettiği 0,4 milimetre kalınlığındaki şeffaf deri, yurt dışından ilgi görmeye başladı.

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmada gerçekleştirilen tanıtımda, 2 yıl süren çalışmaların ardından üretilen şeffaf derinin teknik özellikleri ve proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Firmanın üretim müdürü Murat Taşar, 0,4 milimetre kalınlıkta ve değişik renklerde üretilen şeffaf deride seri üretime geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

- Yurt dışından 2 ödül

Deri sektörüne modern bir ürün kazandırdıklarını ifade eden Taşar, "Bu ürünün özellikle konfeksiyon ve çanta üretiminde kullanılabileceğini düşünüyorum. Fransa ve Hong Kong'da düzenlenen iki fuarda yenilikçi ürün ödülü aldık. Patent başvurusunda bulunduk, deriyi daha dayanıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Çin, ABD, Fransa, İtalya gibi ülkelerden siparişler almaya başladık." dedi.

ZEKA Uşak Temsilcisi Mehmet Tekeli projeye 430 bin lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Katma değeri yüksek ürünlerin deri sektörünü geliştireceğini aktaran Tekeli, projenin başarıya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



