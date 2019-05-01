İSTANBUL (AA) - Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından, üniversite ve sanayi iş birliğinin artırılmasına yönelik kendi kurumlarında üstün gayretle başarı gösteren kişilere "Üstün hizmet Ödülü" verilecek.

ÜSİMP'ten yapılan açıklamaya göre, platform, Üstün Hizmet Ödülü için adaylarını arıyor. 31 Mayıs'a kadar başvuruların süreceği ödül kategorisi için kişi ve kuruluşlar aday gösterilebilecek.

Bireysel adayların yanı sıra üniversite, sanayi kuruluşları, araştırma kurum ve kuruluşları, sanayi odaları, ÜSİMP üyesi kurum ve kuruluşlar, ÜSİMP yürütme kurulu ve danışma kurulu üyeleri tarafından da adaylar belirlenebilecek.

Üstün Hizmet Ödülü'nün değerlendirilme kriterleri, "Yeni üniversite ve sanayi çalışmalarını destekleyici birimlerin kurulmasına, var olanların geliştirilmesine ve kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunulması; üniversitelerdeki araştırma sonuçlarının bilgi birikiminin ve teknolojinin etkin bir biçimde transferinin sağlanarak kurum ve kuruluşların faaliyet başarısının artırılması; üniversite sanayi iş birliği farkındalığının yükseltilmesinde ve kültürel dönüşümde önemli katkılarda bulunulması" şeklinde sıralanıyor.

Ödül jürisinde; daha önce ÜSİMP Onur Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Duran Leblebici ile birlikte Dr. Ercan Varlıbaş, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mustafa Güden ve Fikret Yücel yer alıyor.